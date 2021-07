METEO – Prossima settimana con possibile instabilità al Nord e BEL TEMPO al Centro-Sud. La TENDENZA

Pressione in aumento, ma ancora piogge e temporali sull’Italia

La goccia fredda che nei giorni scorsi ha portato piogge e temporali intensi, provocando allagamenti e alluvioni, sta abbandonando il nostro Paese dirigendosi verso l’Europa orientale, mentre sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo sta rimontando un promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana. Questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana, ma non mancheranno residue piogge al mattino su Puglia e Calabria e locali acquazzoni o temporali pomeridiani sulle Alpi e sui rilievi delle regioni centro-meridionali. Migliora ovunque in serata con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

Prossimi giorni senza caldo eccessivo e con instabilità pomeridiana

Nei prossimi giorni il campo di alta pressione si espanderà su tutto il Mediterraneo centro-occidentale e sull’Europa occidentale fino alle Isole Britanniche, ma non sarà ancora ben presente sulla Penisola Italiana, dove avremo anche infiltrazioni di aria fresca in quota da nord sulle regioni settentrionali. I prossimi giorni saranno dunque per lo più stabili e soleggiate, ma con acquazzoni e temporali lungo la catana alpina e appenninica durante le ore pomeridiane e in locale sconfinamento sulle aree adiacenti. Nell notte tra mercoledì e giovedì l’infiltrazione di aria fresca in quota porterà a temporali sparsi sulle regioni settentrionali. Le temperature in questi giorni tenderanno ad aumentare ma senza caldo eccesivo, con valori massimi che non supereranno i 34-35°C. Ma l’ondata di caldo africano è in arrivo nel weekend.

Ondata di caldo africano nel weekend

Nel corso dei giorni il promontorio anticiclonico tenderà ad espandersi verso est, portandosi sulla Penisola Italiana nel weekend, mentre il suo bordo occidentale viene eroso da una depressione atlantica che nel fine settimana arriva tra Isole Britanniche e Francia e si estende leggermente verso la penisola Iberica. Tale configurazione sinottica porterà bel tempo sul territorio italiano, con tanto sole e avvezione di aria calda dal continente africano. Le temperature saranno roventi e supereranno i 40°C su alcune regioni. Possibili disturbi nuvolosi al nord a causa di correnti umide sud-occidentali, con temporali anche intensi sui rilievi alpini centro-occidentali. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la prossima settimana.

CONTINUA A LEGGERE​