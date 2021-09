METEO – Prossima settimana con possibile rimonta ANTICICLONICA e BEL TEMPO dopo le PIOGGE del WEEKEND. TENDENZA

Nelle giornate di venerdì e sabato le condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali continueranno ad essere instabili, con piogge e acquazzoni sparsi ancora attese su questi regioni ed in estensione anche alle regioni meridionali . Il tempo si manterrà comunque più asciutto su Calabria e Sicilia. Nella giornata di domenica invece una goccia fredda in quota raggiungerà l’Italia settentrionale con associata formazione di un minimo di pressione al suolo. Questo porterà piogge intense e diffuse su tutte le regioni del Nord, con rischio di nubifragi sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia e localmente anche sul Triveneto. Andiamo ora a vedere la tendenza meteo per l’inizio della prossima settimana.

Tendenza meteo per l’inizio della prossima settimana

Dopo il maltempo di questi giorni che ci accompagnerà fino al weekend, l’evoluzione meteo per l’inizio della prossima settimana risulta ancora molto incerta. Stando agli ultimi aggiornamenti del modello matematico americano GFS, la situazione sinottica per l’inizio della prossima settimana vedrebbe la presenza di due vaste depressioni con aria fredda in quota, una sulla Penisola Iberica e l’altra sull’Europa orientale. Sul Mediterraneo centrale e sull’Italia andrebbe a rimontare un promontorio anticiclonico che porterebbe sull’Italia tempo stabile e soleggiato. Vi ricordiamo che si tratta di una tendenza e che l’indice di attendibilità è medio-basso e per questo vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali.