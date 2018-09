Maltempo in queste prime ore sull’ Italia ma durante la prossima settimana le condizioni meteo andranno verso un graduale miglioramento.

METEO PROSSIMA SETTIMANA: miglioramento del tempo in Italia salvo residue piogge nella giornata di Lunedì al centro – 1 Settembre 2018 – Inizia il mese di Settembre e con esso tornano le piogge e il maltempo in Italia. Piove in queste ore tra Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e nelle prossime ore le precipitazioni interesseranno anche il centro Italia con forti piogge e possibili temporali o nubifragi. Tuttavia le condizioni meteo per la prossima settimana potrebbero essere più stabili, eccetto residue piogge nella giornata di Lunedì al centro e Alpi, grazie ad una blanda rimonta dell’ Anticiclone sull’ Italia. Solo le regioni alpine potrebbero restare un pò scoperte dal promontorio di alta pressione e vedere ancora la formazione di temporali pomeridiani durante la prossima settimana. Le temperature risulteranno fresche e inferiori la media di riferimento ancora nella giornata di Lunedì 3 Settembre e in quella di Martedì 4 Settembre quando le correnti nord-occidentali avranno fatto il loro ingresso, a seguire avremo un sensibile aumento. […]