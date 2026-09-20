Meteo – Maggiore stabilità per l’avvio di settimana, ma con qualche temporale insistente: ecco dove

Condizioni di stabilità e bel tempo al centro-nord, con maltempo al meridione

Il quadro meteorologico vede il centro-nord contrapposto al sud: nel primo settore, infatti, le condizioni meteo appaiono anche visibilmente stabili e asciutte, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi; il secondo, invece, risente ancora di una circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo meridionale, con piogge e temporali sparsi, ma occasionalmente anche intensi.

Allerta meteo della Protezione Civile

L’afflusso persistente di correnti relativamente più fresche e instabili di matrice atlantica determinano l’insistenza del maltempo sulle aree più meridionali dello stivale, per alcune delle quali la Protezione Civile aveva già ieri diramato un’allerta valida per oggi. Le temperature, in questo contesto, non subiscono inoltre significative variazioni, risultando al più in lieve aumento sulle regioni centro-settentrionali con clima tipicamente tardo-estivo.

Prossime ore con miglioramento, ma solo temporaneo

Le prossime ore vedranno condizioni meteo mediamente in miglioramento in Italia, con l’esaurimento della fenomenologia attualmente in azione sulle aree più meridionali dello stivale. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, qualche nota di isolato e residuale maltempo potrebbe comunque ancora attivarsi in serata, soprattutto tra Sicilia e Calabria. In ogni caso, il miglioramento sarà solo temporaneo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche temporale ancora in arrivo all’estremo sud nei prossimi giorni

I prossimi giorni vedranno l’insistenza di una circolazione depressionaria residuale di stampo atlantico sul Mediterraneo meridionale. Ciò vanificherà gli effetti della nuova spinta dell’Anticiclone azzorriano che, mentre assicurerà stabilità e bel tempo su gran parte del Paese, non riuscirà ad impedire ancora il passaggio di temporali anche intensi sull’estremo sud, in particolare sulle aree joniche di Sicilia e Calabria. Le temperature, in questo contesto, quando non stazionarie appariranno mediamente in lieve e ulteriore aumento.

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