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Meteo – Miglioramento in vista in Italia nelle prossime ore con temporali in esaurimento: i dettagli

di Salvatore Russo

Meteo - Circolazione depressionaria persistente sul Mediterraneo meridionale porta ancora maltempo sparso al sud, con temporali tuttavia in esaurimento in serata: i dettagli

Meteo – Miglioramento in vista in Italia nelle prossime ore con temporali in esaurimento: i dettagli
Miglioramento in arrivo in Italia nelle prossime ore.

Stabilità e bel tempo su buona parte d’Italia

Condizioni meteo di stabilità e bel tempo avvolgono buona parte del Paese nella giornata odierna, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Tempo decisamente peggiore al meridione, dove insistono ancora rovesci e temporali sparsi, ma occasionalmente anche intensi a causa di una residuale circolazione depressionaria di stampo atlantico sul Mediterraneo meridionale.

Allerta meteo della Protezione Civile, clima tardo-estivo

Il quadro previsionale aveva già ieri indotto la Protezione Civile ad emettere un’allerta valida per alcuni settori del meridione, con il maltempo che, come scritto precedentemente, non si è fatto attendere. Il clima appare tipicamente tardo-estivo, con temperature che non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento soprattutto al centro-nord.

Verso un miglioramento nelle prossime ore

Le prossime ore vedranno l’ulteriore spinta dell’Anticiclone azzorriano verso il bacino del Mediterraneo, il che determinerà condizioni meteo in miglioramento in Italia. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, i fenomeni progrediranno verso un generico esaurimento anche sulle regioni meridionali, in un contesto di residuale e isolata instabilità comunque plausibile specie tra Sicilia e Calabria.

Stabilità e bel tempo sulla stragrande maggioranza del Paese in serata, con temperature stazionarie o in lieve aumento

Condizioni meteo di stabilità e relativo bel tempo avvolgeranno la stragrande maggioranza del Paese in serata in virtù di quanto scritto fino a questo momento. Qualche addensamento insisterà sulle aree più meridionali con possibilità di qualche rapido e residuale rovescio. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, confermando al più un lieve aumento sulle regioni centro-settentrionali.

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Salvatore Russo

Salvatore Russo

Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.

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