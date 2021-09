METEO – Prossima settimana tra PIOGGE e TEMPORALI e richiamo CALDO. Vediamo la TENDENZA

Piogge e temporali nella giornata odierna in Italia

Salve amici del Centro Meteo Italiano. Continua l’afflusso di correnti umide e instabili dai quadranti occidentali anche nella giornata odierna portando instabilità con piogge e temporali soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione fino a Campania e Molise. Ancora stabile al Sud Italia dove continua l’avvezione di aria calda con temperature fino a 35°C.

Ancora instabilità nella giornata di domani

Nella giornata di domani la Penisola Italiana continuerà ad essere interessata da correnti umide occidentali, con il promontorio anticiclonico che tenderà a cedere anche sulle regioni meridionali. Ancora piogge quindi al Nord e locali acquazzoni nelle zone interne del Centro. Grazie al cedimento dell’alta pressione delle deboli piogge isolate potranno interessare anche Puglia e Basilicata.

Nuovo impulso instabile nella giornata di domenica

Nell’ultimo giorno della seconda settimana di settembre un goccia d’aria fredda in quota proveniente dall’Atlantico settentrionale raggiungerà la Francia ed in parte il Nord Italia con formazione di un minimo di pressione al suolo sulle regioni settentrionali. Questo porterebbe maltempo intenso su tutto il Nord con acquazzoni e temporali sparsi e con locali nubifragi. Il maltempo in parte potrebbe interessare anche le regioni centrali, specie i settori tirrenici. Vediamo ora la tendenza meteo per l’inizio della prossima settimana.

