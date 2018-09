Finale di settembre ancora con l’anticiclone protagonista del meteo ma nei prossimi giorni sono attese locali piogge sull’Italia come anche temperature in calo.



Meteo PROSSIMI GIORNI: qualche pioggia e temperature in calo ma poi torna l’anticiclone – 23 settembre 2018 – L’autunno astronomico inizia oggi, domenica 23 settembre, ma secondo le ultime uscite dei principali modelli meteo l’estate continuerà ad essere la protagonista nei prossimi giorni sull’Italia nonostante una piccola parentesi con piogge e temperature in calo. In particolare l’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dalla discesa di aria fredda dalle alte latitudini ma a differenza di quanto mostrato dai precedenti run dei modelli, questa interesserà soprattutto l’Europa orientale lambendo solo in parte l’Italia. Le temperature sono attese comunque in calo sulla nostra Penisola ma soprattutto al Nord Est e sull’Adriatico, dove le termiche potrebbero scendere sotto le medie del periodo anche di 7/8°C. Il tutto accompagnato anche da qualche pioggia, che interesserà appunto specialmente le regioni orientali dello Stivale. Se dunque i prossimi giorni vedranno questo piccolo assaggio che potremmo definire quasi autunnale, le condizioni meteo dovrebbero poi andare nuovamente a migliorare. Infatti secondo le ultime uscite dei modelli sembrano di nuovo convergere verso la rimonta di un imponente anticiclone delle Azzorre che dovrebbe dominare la scena su gran parte dell’Europa centro occidentale così come sul Mediterraneo. In questo caso le temperature tornerebbero a salire rapidamente portandosi ancora sopra media anche di 2/4°C con l’estate che potrebbe accompagnarci ormai fino alla fine di settembre. […]