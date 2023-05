Meteo – Qualche nota di maltempo riguarda localmente l’Italia e potrà farlo anche nelle prossime ore: i dettagli

Qualche nota di maltempo sulle aree più settentrionali

Oggi come ieri le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono prevalentemente stabili e asciutte sulla nostra Penisola, con qualche nota di maltempo che insiste sulle aree più settentrionali dello stivale e più precisamente su Alpi e Prealpi dovute alla presenza di un flusso di correnti più umide che continua a posizionarsi appena oltralpe. Tali eccezioni di maltempo colpiscono in maniera localizzata attraverso piogge e temporali.

Temperature pienamente primaverili

In aggiunta a quanto detto fin ora e quindi alle condizioni meteo di prevalente stabilità sul resto della nostra Penisola si affiancano temperature tipicamente primaverili, di alcuni gradi anche superiori alla media del periodo grazie alla presenza dell’Anticiclone africano sul Mediterraneo centro-occidentale che trasporta con sé correnti più miti dal quadrante subsahariano. I valori termici risultano in effetti stazionarie o in lieve e graduale aumento.

Qualche rovescio o temporale insisterà anche nelle prossime ore

A differenza di quanto avvenuto ieri tuttavia le suddette eccezioni di maltempo sulla nostra Penisola potranno riguardare le aree più settentrionali della stessa anche nelle prossime ore e pertanto nella serata corrente. Stando infatti anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, rovesci o temporali insisteranno su Alpi e Prealpi coinvolgendo in particolar modo il Trentino Alto Adige. Altrove il tempo risulterà comunque migliore, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Tempo più stabile altrove

Gli effetti di un promontorio anticiclonico di matrice africana rimarranno sostanzialmente evidenti sul resto della nostra Penisola dove le condizioni meteo di conseguenza si manterranno più stabili e asciutte. L’assenza di fenomeni sarà peraltro accompagnata da prevalente bel tempo, vale a dire da cieli sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con temperature che non subiranno significative variazioni risultando al più in lieve aumento rispetto ai valori delle precedenti 24 ore.

