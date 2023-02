Meteo – Qualche piovasco lungo il settore tirrenico, prossime ore verso un nuovo miglioramento: i dettagli

Lieve cedimento dell’Alta pressione

Dopo una settimana di totale predominio, nella giornata odierna si assiste a un lievissimo cedimento della struttura anticiclonica dovuto all’infiltrazione di correnti più umide nel bacino del Mediterraneo centrale che hanno portato un aumento notevole della nuvolosità soprattutto lungo il medio-alto versante tirrenico, dove in particolare tra notte e mattina hanno fatto ingresso isolati e deboli rovesci. Le temperature, in questo contesto, appaiono in linea con la media del periodo se non addirittura lievemente oltre.

L’infiltrazione di correnti più umide in arrivo dai quadranti orientali hanno determinato pertanto lo sviluppo di qualche isolato piovasco su Liguria, Toscana e Lazio, che ha coinvolto queste regioni soprattutto tra la notte e la mattina e dove i cieli rimangono comunque perlopiù nuvolosi anche in queste ore. Gli accumuli complessivi comunque sono abbastanza deboli ovunque e attestanti intorno a 1-2 millimetri, con tendenza già a migliorare nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale.

Un campo di Alta pressione di matrice subtropicale rimane comunque pienamente protagonista del Mediterraneo centro-occidentale e i suoi effetti torneranno ad essere evidenti già a partire dalle prossime ore, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo: la fenomenologia incorrerà infatti in un esaurimento, con cieli che però dovrebbero mantenersi ancora perlopiù nuvolosi lungo il versante tirrenico.

Senza grosse variazioni invece si prospettano le temperature, che rimarranno pertanto intorno ai valori registrati nelle precedenti 24 ore e, di conseguenza, si attesteranno ancora una volta su valori in linea o anche superiori alla media del periodo. L’Anticiclone subtropicale in effetti non manca di richiamare correnti relativamente miti, nonostante non sia quest’oggi riuscito ad impedire l’innesco di qualche innocuo piovasco.

