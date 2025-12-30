Meteo – Rovesci e nevicate in arrivo in Italia nelle prossime ore, con maltempo in espansione: i dettagli

Maltempo in atto in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono tornate a peggiorare nelle ultime ore, dopo che l’espansione dell’Anticiclone aveva assicurato negli scorsi giorni una parentesi più stabile e di relativo bel tempo, con qualche nebbia o foschia in Pianura Padana e vallate interne. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Instabilità circoscritta al meridione

Fino a questo momento le condizioni meteo di maltempo hanno coinvolto unicamente le regioni più meridionali del Paese e più particolarmente la Sicilia, con qualche rovescio che ha raggiunto anche la Calabria e la Sardegna in maniera più isolata, con la Protezione Civile che aveva infatti diffuso un’allerta valida per oggi per alcune di queste zone. Questo a causa della nuova intrusione di correnti più umide e instabili nel bacino del Mediterraneo, che minano la preesistente campana anticiclonica.

Maltempo in estensione nelle prossime ore

Il maltempo è tuttavia destinato ad estendersi ulteriormente nel corso delle prossime ore, centrandosi principalmente sulle aree tirreniche della Sicilia e facendo ingresso anche sul medio versante adriatico, dove, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, nevicate potranno tornare ad insistere su quote relativamente interessanti e fin sui 600/800 metri, dipendentemente dai settori di riferimento. I fenomeni, localmente, potranno risultare anche intensi e possibilmente temporaleschi in questo caso sulla Sicilia tirrenica.

Maggiore stabilità e relativo bel tempo altrove

Le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte sul resto della nostra Penisola, nonostante un primo arretramento dell’Anticiclone. Non solo, ma la stabilità sarà spesso accompagnata da cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, come è stato durante la giornata odierna. Le temperature, in questo contesto, subiranno una prima diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, soprattutto sulle aree più orientali dello stivale.

