Meteo – Rapido peggioramento al nord a metà settimana, poi possibile goccia fredda per il weekend; i dettagli

Meteo in miglioramento sull’Italia, salvo residue piogge al sud

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo il maltempo delle ultime 48 ore, le condizioni meteo volgono verso un miglioramento sull’Italia. La depressione Eva è in allontanamento verso levante, determinando oggi residue piogge tra Molise, Puglia, Abruzzo e coste tirreniche di Sicilia e Calabria, ma in miglioramento dal pomeriggio. Stabile con sole prevalente sul resto d’Italia per il sopraggiungere da ovest di un campo altopressorio.

Anticiclone cede al nord, rapido peggioramento tra mercoledì e giovedì

Il promontorio anticiclonico in arrivo sul Mediterraneo centrale potrebbe essere in un primo momento non particolarmente robusto. Una perturbazione oceanica, infatti, riuscirà ad insinuarsi sul nord Italia a metà della prossima settimana. Estate di S. Martino attesa invece al centro-sud ed Isole. Mercoledì 9 novembre deboli piogge giungeranno sulle regioni di Nordovest, estendendosi entro la fine del giorno anche al Triveneto. Giovedì 10 novembre meteo in miglioramento da ovest, mentre residue piogge potranno interessare il Triveneto, la Liguria di Levante e l’alta Toscana. Bel tempo prevalente al centro-sud.

Robusto anticiclone da giovedì verso il centro Europa e Mediterraneo

Secondo i principali centri di calcolo, nella seconda parte della prossima settimana un campo anticiclonico decisamente robusto prenderà forma sull’Europa centro-meridionale, posizionando i massimi pressori sulle nazioni centrali. Bel tempo e temperature miti attese in tale frangente anche sull’Italia. Nel contempo, tale configurazione barica favorirà la discesa, sul bordo orientale dell’anticiclone, di una goccia fredda dal Nord-Est Europa con possibile obiettivo il bacino del Mediterraneo centrale ed il comparto balcanico. Vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli, sul possibile peggioramento di stampo autunnale del prossimo weekend.

CONTINUA A LEGGERE





Goccia fredda possibile per il prossimo weekend

Come anticipato, nel corso del prossimo weekend una goccia fredda potrebbe determinare una fase di maltempo. Secondo la simulazione probabilistica, al momento, il target della goccia fredda sembrerebbe il comparto balcanico ed il Mediterraneo centro-settentrionale. Se tale tendenza verrà confermata, il prossimo weekend risulterà decisamente instabile sull’Italia con calo delle temperature, precipitazioni e neve in montagna. Essendo una tendenza a medio termine è ancora suscettibile di variazioni. L’anticiclone sul Mediterraneo occidentale, infatti, potrebbe assumere una posizione più orientale determinando in questo caso la discesa più a est della goccia fredda, con l’Italia interessata dal tempo stabile. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.