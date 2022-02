METEO – RASOIATA POLARE in arrivo in ITALIA per l’inizio della PROSSIMA SETTIMANA, ritornano PIOGGE e NEVE

Fenomeni esauriti sull’Italia, torna la stabilità

Gli ultimi rovesci hanno colpito le aree più meridionali della nostra Penisola questa notte prima di esaurirsi definitivamente e lasciare spazio a condizioni meteo diffusamente stabili, grazie anche alla rimonta dell’Alta pressione di matrice azzorriana. Il ritorno della stabilità non ha però implicato schiarite così ampie, o almeno non sull’intero stivale: disturbi nuvolosi hanno infatti riguardato e riguardano tutt’ora soprattutto il versante tirrenico. Temperature in sensibile aumento questo pomeriggio sui settori nordoccidentali a causa dell’attivazione di correnti favoniche.

Qualche piovasco preluderà ad un blando peggioramento nel weekend

Nonostante la presenza di un promontorio di Alta pressione di stampo azzorriano anche per domani venerdì 18 febbraio, le condizioni meteo si manterranno sì perlopiù stabili, ma con qualche localizzata eccezione di maltempo che interesserà in particolare la Liguria. Ciò preluderà il passaggio di correnti umide di matrice atlantica nel weekend sulla nostra Penisola, che saranno responsabili di un blando e circoscritto peggioramento (scopri quali saranno le zone interessate).

Rasoiata polare ad inizio della prossima settimana

A seguito del blando peggioramento previsto nel weekend, l’Anticiclone farà un nuovo tentativo di rimontare sul Mediterraneo centrale, favorito anche da una certa invadenza che mostra sull’Europa meridionale. Tuttavia, stando a quanto si prospetta dai principali centri di calcolo, tale tentativo verrà rigettato dall’affondo di una saccatura di origine polare marittima, più incisiva rispetto a quella del weekend e che causerà infatti il ritorno di pioggia e neve, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.