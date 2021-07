METEO – FORTI TEMPORALI e rischio NUBIFRAGI nelle prossime ore su alcune regioni d’Italia

Meteo Italia tra caldo e nuovo peggioramento

Meteo – Le condizioni meteo volgono verso un deciso peggioramento del tempo sul nord Italia. Il promontorio anticiclonico, presente sul Mediterraneo centrale, si è abbassato di latitudine nelle ultime ore, favorendo l’ingresso di masse d’aria umide ed instabili sulle regioni settentrionali. I primi forti temporali hanno già interessato l’alto Piemonte nel corso della giornata di ieri e tutt’ora insistono nel biellese. Tra oggi e domani sarà elevato il rischio nubifragi al nord, mentre il caldo diverrà via via sempre più intenso al sud.

Meteo in atto, primi forti temporali al nord

Meteo – Le condizioni meteorologiche volgono verso un deciso peggioramento del tempo sul nord Italia. Osservando l’ultimo scatto del radar, forti temporali sono già in atto tra biellese, varesotto e verbano con vivaci fulminazioni ed accumuli già localmente superiori ai 50 mm. Sul resto del centro-nord e Sardegna transitano nubi medio-alte, con associati locali piovaschi sull’Isola e sui settori costieri tra l’alta Toscana ed il Levante ligure. Caldo già in queste prime ore del mattino su Puglia, Molise, Calabria tirrenica e nord della Sicilia, dove le colonnine di mercurio hanno già raggiunto i +33/+34°C.

Forti temporali e rischio nubifragi oggi tra Piemonte, Lombardia e settori alpini

Meteo – Nel corso delle ore pomeridiane e serali il flusso umido meridionale accentuerà l’instabilità sui settori a nord del Po. In particolare le aree a maggior rischio temporali saranno ancora una volta quelle comprese tra il Piemonte e la Lombardia. I fenomeni potranno risultare di forte intensità ed accompagnati da grandinate e colpi di vento; non si escludono nubifragi con oltre 40/50 mm di pioggia in uno spazio temporale ristretto. Temporali previsti anche in città come Torino e Milano. I fenomeni tenderanno ad interessare anche il Trentino-Alto Adige e localmente le Prealpi veneto-friulane. Avvio di settimana ad elevato rischio nubifragi, vediamo nella prossima pagine le aree coinvolte.

CONTINUA A LEGGERE