METEO – Rischio MALTEMPO sull’ITALIA tra fine maggio e l’avvio dell’ESTATE, la tendenza

Caldo agli sgoccioli, in settimana si volta pagina

Condizioni meteo dal sapore estivo sull’Italia in questo weekend di maggio, grazie all’affermazione sul Mediterraneo centro-occidentale di un vasto campo anticiclonico. Una goccia fredda presente sul Portogallo sospinge una bolla d’aria calda dal nord Africa verso l’Europa meridionale, portando tra oggi e la prima parte della prossima settimana picchi massimi fino a +35/+36°C su parte d’Italia. Anticipo d’Estate, tuttavia, che non durerà a lungo con calo termico e maltempo in arrivo per la prossima settimana.

Tendenza meteo 23-29 maggio

L’ultima settimana del mese di maggio vedrà un cambio del quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo. La discesa di una saccatura nord atlantica sul centro Europa, isolerà ad ovest dell’Italia una goccia fredda tra mercoledì e giovedì, determinando un peggioramento del tempo ed un calo termico su tutto il Paese. Maltempo che secondo gli aggiornamenti odierni interesserà in particolare le regioni settentrionali, Toscana e Sardegna, con temporali che potranno risultare di forte intensità, accompagnati da grandinate e locali nubifragi. Nella seconda parte della settimana la goccia fredda si porterà dal mar di Sardegna verso il basso Tirreno, determinando condizioni meteo instabili anche sulle regioni centro-meridionali italiane. Avvio di settimana ancora molto caldo per il periodo, con ma con calo termico che entro la giornata di mercoledì avrà raggiunto anche l’estreme regioni meridionali.

Strascichi instabili fino all’avvio dell’Estate?

Meteo Estate – Secondo gli ultimissimi aggiornamenti dei principali modelli matematici, le condizioni meteo potrebbero mantenersi incerte a lungo sul bacino del Mediterraneo. Nel corso del prossimo weekend, infatti, mentre la goccia fredda insisterà sui bacini meridionali italiani, un coriaceo campo anticiclonico prenderà nuovamente forma tra l’Atlantico e l’Europa occidentale. In tal modo una saccatura tenderà ad estendersi dalla Scandinavia verso il centro Europa con possibile coinvolgimento anche dell’Italia. Le condizioni meteo potrebbero nuovamente peggiorare al centro-nord proprio nel corso degli ultimi giorni di maggio con rischio forti temporali e condizioni a tratti di maltempo. Avvio dell’Estate quindi compromessa? Vediamo nella prossima pagine gli ultimissimi aggiornamenti!

CONTINUA A LEGGERE





Avvio dell’Estate a rischio instabilità, poi torna la bella stagione

La saccatura scandinava potrebbe portare strascichi instabili anche per l’avvio dell’Estate. Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici, infatti, l’avvio di giugno appare ancora piuttosto incerto dal punto di vista meteorologico con una circolazione “fresca” ed instabile insiste sull’Italia. Acquazzoni e temporali a ciclo diurno potranno quindi rinnovarsi con l’avvio del mese di giugno, accompagnati da temperature gradevoli. Se la prima settimana estiva sembrerebbe quindi compromessa, il prosieguo del mese di giugno potrebbe risultare più stabile. Il modello europeo ECMWF, vedrebbe infatti anomalie bariche positive portarsi sull’Italia nel corso della seconda settimana del mese ed insistendo fino all’avvio di luglio. In tal modo la fascia anticiclonica dominerebbe lo scenario sul bacino del Mediterraneo centrale, per un prosieguo di giugno con molta probabilità in compagnia dell’alta pressione e con temperature superiori alle medie del periodo. Rimanete aggiornati!

CONTINUA A LEGGERE

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.