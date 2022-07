METEO ROMA – CALDO ed AFA, sarà un weekend da bollino rosso; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Meteo Roma verso un weekend da bollino rosso. L’alta pressione non allenta la presa sul bacino del Mediterraneo, determinando un mese di luglio decisamente e caldo e secco anche sull’Italia. Nel corso del weekend il caldo si manterrà intenso anche sul Lazio, con picchi che sfioreranno i +40°C nelle zone interne, mentre un possibile cambio circolatorio potrebbe osservarsi tra la fine di luglio e l’avvio di agosto quando correnti più fresche potrebbero porre fine all’ondata di caldo anomala in atto sull’Italia.

Meteo Roma: weekend con caldo ed afa sulla capitale

Il weekend sul Lazio trascorrerà all’insegna del bel tempo e con caldo intenso. L’alta pressione presente sull’Italia sarà infatti alimentata da masse d’aria molto calde e secche in quota, rinnovando condizioni meteo stabili anche su Roma. Sulla capitale ed il Lazio in generale il weekend trascorrerà con cieli sostanzialmente sereni o al più poco nuvolosi dal mattino fino alle ore serali. Qualche foschia al primo mattino sarà possibile sui settori costieri centro-meridionali e sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Roma! Ventilazione a prevalente regime di brezza, con momentanei rinforzi lungo le coste e settori occidentali della capitale durante le ore pomeridiane. Temperature sostanzialmente stazionarie o con lievi variazioni e comprese tra un valore minimo di +24/+25°C ed uno massimo di +34/+35°C. Elevati i tassi d’umidità nei bassi strati, con afa durante l’intero arco della giornata.

Caldo intenso fino a al termine di luglio, poi possibile cambio circolatorio

L’anticiclone presente sull’Europa meridionale sarà piuttosto duro da scalfire ed insisterà sull’Italia anche durante la prossima settimana con caldo ancora intenso, salvo un graduale calo termico atteso al nord da martedì 26 luglio. Sul Lazio avremo condizioni meteo sostanzialmente stabili con cieli sereni lungo le coste ed in pianura; qualche disturbo a ciclo diurno non è escluso a ridosso dell’Appennino durante la prossima settimana, ma si tratterà di fenomeni di breve durata. Un possibile cambio circolatorio potrebbe raggiungere anche il centro Italia tra il 30 luglio e l’avvio di agosto, quando masse d’aria più fresche in quota in ingresso dai quadranti nord-occidentali, determineranno un calo termico ed il ritorno di qualche acquazzone sui settori interni del Lazio.

Temperature al di sopra della norma, caldo intenso fino al termine di luglio

Il caldo intenso interesserà il Lazio e la città di Roma anche nel corso della prossima settimana. L’anticiclone rimarrà ben saldo sull’Europa meridionale, alimentato da isoterme in libera atmosfera fino a +21/+22°C ad 850 hPa. Il caldo si manterrà intenso anche sul Lazio con le colonnine di mercurio che sulle zone interne potrebbero toccare localmente i +40°C tra il weekend e l’avvio della prossima settimana. Su Roma le temperature nei prossimi giorni oscilleranno tra i +24/+25°C della notte ed i +34/+35°C del primo pomeriggio, per poi subire una flessione probabilmente nel corso del prossimo weekend.

