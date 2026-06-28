Meteo Roma – Caldo intenso e sole prevalente sulla capitale, prossima settimana torna qualche disturbo; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, alimentato da masse d’aria molto caldo in risalita dal nord Africa. Atteso tempo diffusamente stabile con caldo intenso, ma nei prossimi giorni torna qualche temporale anche sul Lazio. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata con cieli sereni su tutto il Lazio e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che si manterrà sostanzialmente invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali, quando sulla capitale sono attese ampie schiarite. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in ulteriore aumento su Roma e comprese tra i +24/+26°C di minima ed i +36/+38°C di massima.

Meteo Roma domani

Festività di San Pietro e Paolo al via con bel tempo e sole prevalente sulla città di Roma. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali tenderanno a prendere forma sui settori interni, interessando occasionalmente anche alcuni settori della capitale. Rapido miglioramento serale, stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +24/+26°C della notte ed i +36/+38°C del primo pomeriggio.

Caldo prolungato, ma torna qualche temporale nel Lazio

Alta pressione che farà sentire qualche segno di indebolimento nel corso della prossima settimana. Situazione meteo che diverrà più instabile nel corso del pomeriggio entro la metà della settimana con caldo intenso su Roma. Possibile peggioramento con calo termico tra giovedì e venerdì per il passaggio di un’ansa depressionaria sull’Italia, ma da confermare.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma estivo con sole prevalente e caldo intenso sino ad inizio settimana, poi torna qualche temporale. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!