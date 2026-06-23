Meteo Roma – Clima rovente ma con possibili temporali pomeridiani, possibile picco del caldo a fine mese

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede un vasto campo di alta pressione disteso su Mediterraneo ed Europa, con massimi di pressione al suolo fino a 1020 hPa tra Mare del Nord e Scandinavia e massimi in quota sull’Europa occidentale, permettendo infiltrazioni fresche in quota sul Mediterraneo centrale, con conseguente aumento dell’instabilità termo-convettiva. Questo porta dunque giornate con tempo stabile e cieli soleggiati al mattino, mentre al pomeriggio temporali in sviluppo su Alpi, Appennino e zone interne del Centro-Sud, con sconfinamenti anche sulle pianure e localmente fin sulle coste. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Martedì tra bel tempo e instabilità termo-convettiva. Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutta la regione. Al pomeriggio atteso lo sviluppo di acquazzoni e temporali, specie nelle zone interne, ma in movimento su gran parte del Lazio. Più asciutto sulle zone costiere. Miglioramento serale con ampie schiarite e cieli stellati la notte. Anche sulla Capitale possibili dunque locali acquazzoni o temporali nelle ore pomeridiane, portando anche una rinfrescata nelle zone interessate dai fenomeni più intensi con l’aria fresca in quota che si riversa al suolo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +21/+22°C della notte ed i +32/+34°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà poche variazioni sul Lazio. Al mattino ancora tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente, mentre al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne ed in movimento verso le pianure del Lazio e localmente fin sulle coste. tendenza ad un generale miglioramento dalla serata con graduali schiarite in arrivo da est. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +35/+36°C del primo pomeriggio.

Maggiore stabilità nella seconda parte di settimana e caldo in aumento dal weekend

Nel corso dei prossimi giorni, con i massimi di pressione che si muovono dall’Europa occidentale verso quella orientale, i valori di geopotenziale tenderanno ad aumentare anche sul Mediterraneo centrale. Questo porterà un aumento della stabilità, attenuando dunque l’instabilità termo-convettiva. Su Roma attese dunque giornate stabili e soleggiate, mentre qualche acquazzone o temporale pomeridiano sarà ancora possibile nelle zone interne, specie in Appennino. Non escluso qualche piovasco isolato sui settori orientali e settentrionali della Capitale, comunque di breve durata. Temperature con poche variazioni nella seconda parte della settimana, mentre il caldo è atteso in aumento tra weekend e ultimi giorni di giugno, con picco sul Lazio che potrebbe arrivare tra lunedì 29 giugno e martedì 30 giugno. Massime che su Roma in tale frangente potrebbero spingersi fin verso i +38/+39°C e localmente sfiorare i +40°C.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma estivo con sole prevalente e caldo intenso almeno sino a fine mese, ma con possibili temporali pomeridiani. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!