Meteo Roma – Prosegue la fase stabile e dal caldo intenso, ma possibile anche qualche temporale pomeridiano

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Continua il dominio dell’anticiclone africano su Mediterraneo ed Europa, ma con massimi di geopotenziale sull’Europa occidentale, che consente delle infiltrazioni fresche in quota sul Mediterraneo centrale con conseguente accentuazione dell’instabilità pomeridiana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata di lunedì inizia con tempo stabile e cieli soleggiati sul Lazio. Ma nel corso del pomeriggio avremo però lo sviluppo di temporali di calore soprattutto nelle zone interne del Lazio, ma con sconfinamenti anche sulle pianure e che potranno interessare anche la Capitale. Tempo in miglioramento dalla serata con schiarite. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +22/+24°C della notte ed i +35/+36°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà poche variazioni sul Lazio. Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutta la regione. Al pomeriggio nuovo sviluppo di acquazzoni e temporali, specie nelle zone interne ma in movimento su gran parte del Lazio. Più asciutto sulle zone costiere. Miglioramento serale con ampie schiarite e cieli stellati la notte. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +35/+36°C del primo pomeriggio.

Caldo prolungato, ma con temporali pomeridiani

Situazione meteo invariata per gran parte della settimana con caldo intenso su Roma e la possibilità di qualche temporale pomeridiano, più probabili sul quadranti orientale e settentrionale della città. Maggiore stabilità stabilità attesa verso il weekend con i massimi di pressione che si dovrebbero portare tra Mediterraneo ed Europa orientale, attenuando l’instabilità pomeridiana. Le temperature non dovrebbero subire particolari variazioni fine a fine giugno, con notti tropicali e massime sulla Capitale intorno ai +35/+36°C.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma estivo con sole prevalente e caldo intenso sino a fine mese, ma con aumento dell’instabilità pomeridiana che porterà qualche temporale. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!