Meteo Roma – Correnti umide in intensificazione, in arrivo nuvolosità e maltempo specie dalla serata di domani

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon mercoledì a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Flusso di correnti umide interessa le regioni centrali portando nuvolosità in transito ed anche qualche pioggia. Tempo stabile sul resto d’Italia con ampie schiarite al Sud e presenza di nebbie in Pianura Padana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sull’Alto Lazio con possibilità di piogge soprattutto sui settori costieri. Al pomeriggio anco bel tempo su gran parte della regione con cieli soleggiati, possibili piogge isolate lunga la fascia costieri e sul Lazio settentrionale. In serata instabilità in aumento con nuvolosità irregolare e piogge sparse associate, anche sulla Capitale, più asciutto su Reatino e Ciociaria. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature stabili, comprese su Roma tra +10°C e +17°C.

Previsioni meteo Roma per domani

La giornata di domani vedrà un peggioramento delle condizioni meteo. Al mattino nuvolosità irregolare su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto, salvo qualche pioggia isolata più probabile sulle coste del basso Lazio. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutta la regione con possibili piogge isolate sul Lazio meridionale e settori appenninici, ancora asciutto su Viterbese e Romano. Tra la serata e la nottata instabilità in aumento con cieli molto nuvolosi su tutti i settori e piogge sparse con anche locali temporali. Arriva il maltempo quindi anche sulla città di Roma. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature stazionarie, comprese su Roma tra 11°C e 16°C.

CONTINUA A LEGGERE





Intenso peggioramento per il Ponte dell’Immacolata

Nella giornata di venerdì, con un vortice depressionario che raggiungerà la Penisola Iberica, avremo una intensificazione del flusso umido sul Mediterraneo. Giornata di venerdì che vedrà quindi sul Lazio piogge sparse e locali temporali ed un rialzo termico per il richiamo di aria mite da sud-ovest. Maltempo più intenso nella giornata di sabato con la possibilità di locali fenomeni a carattere di nubifragio e clima ancora mite. Residui fenomeni nella giornata di domenica, ma con l’arrivo di aria fredda, che porterà la neve in Appennino anche sotto i 1000 metri entro la notte su lunedì. Per maggiori informazioni seguite i prossimi aggiornamenti sul nostro sito internet.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma verso un peggioramento. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!