METEO ROMA – Estate no stop sulla capitale, atteso ancora CALDO e BEL TEMPO; le previsioni

Condizioni meteo nel Lazio

Buona domenica a tutti gli affezionati lettori della capitale! L’Estate prosegue senza ostacoli su gran parte d’Italia, con caldo in nuovo deciso aumento. L’anticiclone subtropicale è in nuovo rinforzo sul bacino del Mediterraneo, regalando un avvio di luglio con tempo ancora caldo e mediamente stabile su gran parte del Paese. Un possibile cambio circolatorio con calo delle temperature e qualche acquazzone potrebbe concretizzarsi dalla seconda parte della prossima settimana. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma: domenica con tanto sole e caldo in ulteriore aumento

Il primo weekend del mese di luglio proseguirà stabile e caldo sul Lazio. Masse d’aria calde in arrivo dal nord Africa garantiranno stabilità su tutta la regione fin dal mattino, quando i cieli risulteranno ovunque soleggiati. La giornata odierna trascorrerà quindi con cieli sereni o al più poco nuvolosi su Roma. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Roma! Temperature in ulteriore aumento e comprese tra un valore minimo di +24°C ed uno massimo di +36/+38°C, ovvero valori diurni al di sopra della norma fino a 6-7°C. Ventilazione a prevalente regime di brezza.

Caldo ed assenza di piogge anche per la prima parte della prossima settimana

Il mese di luglio proseguirà sul Lazio in compagnia dell’alta pressione e con caldo intenso anche nel corso della prima parte della prossima settimana. L’anticiclone subtropicale riuscirà a proteggere il Lazio da eventuali insidie instabili almeno fino alla giornata di mercoledì 6 luglio, garantendo tempo stabile e decisamente estivo anche su Roma. Caldo intenso atteso sul Lazio specie tra lunedì e martedì, quando nella Valle del Tevere si potranno toccare i +40°C, mentre su Roma si raggiungeranno i +38°C. Caldo, ma anche afa in aumento nei prossimi giorni per un incremento dei tassi d’umidità. Possibile fine del caldo da giovedì con ritorno di qualche pioggia? Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Fine del caldo da giovedì con ritorno di qualche acquazzone nel Lazio

Il caldo intenso insisterà sul Lazio e sulla città di Roma fino alla giornata di mercoledì 6 luglio. A seguire il passaggio di un’ansa depressionaria porterà un cambio circolatorio con ingresso di masse d’aria più fresche ed il ritorno dell’instabilità. Giovedì 7 luglio acquazzoni e temporali potranno infatti interessare il Lazio, specie settori interni, portando un brusco calo termico specie nei valori massimi. A seguire tornerà la stabilità, ma con temperature più contenute per correnti meno calde dai quadranti nord-occidentali. Il mese di luglio potrebbe poi proseguire con caldo meno intenso, grazie ad una maggiore invadenza dell’anticiclone delle Azzorre.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo stabile sul Lazio e sulla capitale con nuova ripresa delle temperature fino a metà settimana, poi possibile passaggio instabile per giovedì.