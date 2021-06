METEO ROMA – ESTATE senza tregua sul LAZIO, con un nuovo WEEKEND rovente in arrivo

Regioni centro-meridionali sotto un flusso umido, la situazione meteo

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo ormai agli sgoccioli del mese di giugno, che per quest’anno ci ha accompagnati con una prima ondata di caldo decisamente duratura e piuttosto poderosa. Questi ultimi giorni della settimana saranno condizionati dalla presenza di nuvolosità e ancora da pulviscolo sahariano in sospensione, che tuttavia andrà a retrocedere gradualmente verso le regioni meridionali nel weekend. Di seguito vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni!

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Quest’oggi avremo condizioni meteo stabili in compagnia di velature in transito e cieli ancora carichi di pulviscolo sahariano. Nelle ore pomeridiane nessuna variazione di rilievo, con cieli irregolarmente nuvolosi e possibili piogge locali ed isolate di debole intensità nelle zone interne. Nessuna variazione di rilievo in serata. Le temperature sulla città di Roma saranno comprese tra i 22°C e i 32°C. La ventilazione sarà debole dai quadranti sud-occidentali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo domani

Meteo Roma – Anche al mattino di domani, venerdì 25 giugno avremo velature in transito sui cieli di Roma. Ancora una volta nelle ore pomeridiane saranno possibili isolati rovesci sulle zone interne. In serata tempo ancora asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione nelle ore notturne. Le temperature sulla città di Roma saranno comprese tra i 23°C e i 33°C. Venti ancora sud-occidentali con intensità debole. A seguire vediamo la tendenza meteo per il weekend.

