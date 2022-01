METEO ROMA – Goccia FREDDA in azione e possibile NEVE a bassa quota sulla CAPITALE, le PREVISIONI

Condizioni meteo a Roma

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! La situazione attuale vede la presenza di nuvolosità irregolare sospinta da un minimo di bassa pressione presente a ridosso della Grecia con un minimo di 997 hPa. Sulle regioni del nord Italia le condizioni meteo risultano pienamente stabili, con assenza prevalente di nuvolosità e cieli sereni. La ventilazione nelle prossime 24 ore risulterà piuttosto importante. Vediamo dunque le previsioni meteo per le prossime ore.

Previsioni meteo Roma per oggi

Meteo – Al mattino avremo nuvolosità irregolare su tutti i settori e neve sulle zone di confine con l’Abruzzo intorno ai 600-700 metri. Nel corso del pomeriggio sono attese ampie schiarite sui settori centro-meridionali della regione, Roma inclusa. In serata ampi spazi di sereno su tutto il territorio ed ancora nevicate sui settori di confine a bassa quota. Possibili fenomeni in sconfinamento nella notte sulle aree di pianura. Le temperature saranno comprese tra 2°C e 10°C. I venti soffieranno dai quadranti nord-orientali, con raffiche fino a 60-70 km/h su Roma. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani: rischio neve coreografica

Meteo domani – Al passaggio della goccia fredda in quota sarà possibile qualche precipitazione nevosa a bassa quota. Nello specifico si attendono nevicate con accumulo dai 150-200 metri di quota sul medio-basso Lazio; queste potrebbero raggiungere dunque i quartieri più alti della Capitale. Nel corso del pomeriggio attese aperture su tutto il territorio, con cieli soleggiati. Nessuna variazione di rilievo nelle ore serali e notturne, con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature comprese tra 1°C e 10°C. Ventilazione ancora moderata dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Vediamo a seguire la tendenza per il medio termine.