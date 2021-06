METEO ROMA – In compagnia dei TEMPORALI pomeridiani per il resto della settimana sul LAZIO. Ecco le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia e a Roma

Salve a tutti e buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La circolazione instabile in quota nel corso della giornata di ieri ha dato adito a forti temporali che si sono abbattuti anche su Roma, generando disagi e allagamenti diffusi. Quest’oggi saranno le regioni del sud Italia a risentirne: già dalle prime ore del mattino troviamo alcuni temporali posizionati tra Calabria e Sicilia, che stanno dando adito a precipitazioni localmente intense. Nelle prossime ore non mancheranno i temporali anche su Roma e sul Lazio, come vi mostreremo nelle previsioni dettagliate di seguito!

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo Roma – Giornata odierna caratterizzata da instabilità e precipitazioni nel corso delle ore pomeridiane: al mattino i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio; maggiori addensamenti saranno possibili sulle zone interne. Al pomeriggio, piogge e temporali diffusi su tutto il territorio, con fenomeni più intensi sull’hinterland laziale ad esclusione delle coste dove il tempo risulterà più stabile. In serata avremo residue piogge sull’agro romano e sulle zone sub-appenniniche. Maggiori schiarite nel corso delle ore notturne. Le temperature minime volgeranno ad un generale calo, mentre le massime potranno subire un incremento (e saranno comprese tra 15°C e 30°C). I venti saranno deboli o moderati di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo Roma – Ancora possibili velature in transito al mattino di domani, con prevalenza di tempo asciutto sul Lazio e su Roma. Al pomeriggio avremo ancora possibilità diffuse di temporali pomeridiani, che potranno risultare più intensi sulle zone appenniniche e sul basso Lazio. In serata residue piogge sulle zone interne, mentre sul resto della regione avremo cieli poco nuvolosi. Incremento delle temperature, sia nei valori minimi che in quelli massimi (comprese tra 16°C e 31°C). Il vento risulterà debole con regime di brezza. Vediamo insieme di tracciare una tendenza per il weekend!

