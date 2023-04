Meteo Roma – Instabilità in aumento dal pomeriggio sul Lazio, prossima settimana arriva il freddo

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori della capitale! Campo barico in lenta flessione sull’Italia per la discesa tra Mar di Corsica e di Sardegna di un centro di bassa pressione giunto dalla Francia. Atteso un peggioramento del tempo nel corso del pomeriggio su parte del centro-sud. Colpo di coda dell’Inverno la prossima settimana per l’arrivo di fredde correnti artiche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma: domenica al via stabile, ma dal pomeriggio aumenta il rischio pioggia

Meteo Roma – Giornata di domenica incerta sul Lazio per il passaggio di un nucleo instabile sulla Sardegna. La giornata esordirà con ampie schiarite sul Lazio, salvo innocue quanto sottili velature di passaggio. Nel corso del pomeriggio è atteso un incremento dell’instabilità con acquazzoni e temporali che interesseranno a carattere irregolare i settori interni, in graduale estensione verso le coste dal tardo pomeriggio. Rischio pioggia anche su Roma tra il tardo pomeriggio e le prime ore serali. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature comprese tra i valori minimi di +8/+9°C ed i +18/+19°C del pomeriggio.

Avvio di settimana stabile, salvo innocui addensamenti

Campo barico in nuovo aumento nella giornata di lunedì per l’allontanamento verso il Mar Ionio del centro di bassa pressione. Avvio di settimana all’insegna del tempo stabile sul Lazio, seppur con residua nuvolosità tra mattina e pomeriggio. Ampie schiarite in serata. Tempo stabile anche su Roma con cieli parzialmente nuvolosi o al più variabili. Forti venti settentrionali con raffiche fino a 50-60 km/h. Colpo di coda dell’Inverno la prossima settimana? Vediamo nella prossima pagina i dettagli.

Correnti artiche attese la prossima settimana

Colpo di coda dell’Inverno la prossima settimana. Correnti artiche sono attese da martedì sull’Italia con diffuso calo termico e tempo instabile. Su Roma, tuttavia, le condizioni meteo si manterranno piuttosto stabili per via di una circolazione settentrionale. Le giornate trascorreranno con freddo fuori stagione, ma con ampi spazi si sereno almeno fino a giovedì. Tornerà la neve sull’Appennino a confine con l’Abruzzo, occasionalmente anche a quote collinari nella giornata di mercoledì. Rimanete aggiornati!

Meteo su Roma con qualche pioggia in arrivo dal pomeriggio, ma in rapido miglioramento. Prossima settimana con fredde correnti artiche.