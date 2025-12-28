Meteo – Il freddo artico raggiunge l’Italia per Capodanno, con temperature in calo, ma poco maltempo: i dettagli

Tempo stabile e asciutto in Italia
Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano via via più stabili e asciutte rispetto a quanto osservato negli scorsi giorni, complice il recupero dell’Anticiclone sul bacino del Mediterraneo centrale. Gli ultimi piovaschi sono transitati fino a questa mattina sulla Sardegna meridionale, lasciando spazio a schiarite quantomeno parziali nel corso di questo pomeriggio.
Confermati stabilità e bel tempo nelle prossime ore
Le prossime ore vedranno la persistenza di stabilità e relativo bel tempo sulla nostra PenisolaMeteo – Miglioramento in atto sull’Italia, con stabilità generale confermata nelle prossime ore: i dettagli grazie agli effetti del suddetto, flebile, campo di Alta pressione sul Mediterraneo centrale. Pertanto, l’assenza di fenomeni caratterizzerà ancora interamente lo stivale, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, nel complesso, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, ma non si escludono locali lievi rialzi.
Crescenti disturbi di maltempo ad inizio settimana
L’inizio della settimana subentrante vedrà tuttavia un nuovo graduale peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, con piogge e rovesci locali o al più sparsi in ingresso dapprima sulle aree più meridionali del Paese e, entro la giornata di martedì 30 dicembre, anche sul medio-basso versante adriatico. La neve, in Abruzzo, potrà inoltre scendere fin sui 700/900 metri, grazie all’ingresso di correnti ben più fredde provenienti da est.
Italia lambita dal freddo artico per Capodanno
La nostra Penisola verrà lambita dal freddo artico per Capodanno, con temperature che subiranno una generale diminuzione e più sensibile lungo il versante adriatico, quello più esposto ai nuclei freddi presenti ad est. Tuttavia, la presenza dell’Anticiclone poco ad ovest non permetterà al maltempo di sfondare sull’Italia: le piogge e le eventuali nevicate saranno quindi circoscritti a determinati settori del Paese, per cui tuttavia è ancora presto entrare così nel dettaglio previsionale. Seguiranno pertanto aggiornamenti che vi invitiamo a seguire sul nostro sito.
