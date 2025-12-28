Meteo – Anticiclone ko nella settimana subentrante, l’Inverno prova a dire la sua: la tendenza

Generale stabilità in Italia

Le condizioni meteo sono tornate nella giornata odierna generalmente stabili e asciutte, dopo che qualche rovescio residuale ha insistito fino al mattino sulla Sardegna meridionale. Il miglioramento in atto pressoché ovunque è determinato dall’espansione dell’Anticiclone sul bacino del Mediterraneo centrale, che comunque risente della presenza di correnti più fredde presenti sull’Europa orientale nella misura in cui non riesce a sollevare le temperature troppo al di sopra della media di riferimento, con il clima che, anzi, seppur senza eccessi, appare tutto sommato invernale.

Qualche banco di nebbia in Pianura Padana, con crescente maltempo nei prossimi giorni

Qualche banco di nebbia si forma inoltre nella notte e prime ore del mattino su Pianura Padana e vallate interne e continuerà a farlo anche nei prossimi giorni, quando il maltempo tornerà ad espandersi sullo stivale: domani lunedì 29 dicembre qualche piovasco potrà tornare a transitare su alcune aree delle Isole Maggiori, mentre per martedì 30 l’instabilità raggiungerà anche parte della Calabria e il medio-basso versante adriatico, con neve in Abruzzo prevista fin sui 700/900 metri in serata.

Freddo artico lambisce l’Italia per Capodanno

Per la giornata di giovedì 1° gennaio, invece, nonché Capodanno, l’Italia verrà lambita dal freddo artico presente sui Paesi europei orientali, che determinerà un abbassamento generale delle temperature che si rivelerà più sensibile lungo il versante adriatico, nonché quello più esposto. Tuttavia, il maltempo resterà circoscritto a determinati settori dello stivale a causa dell’invadenza dell’Anticiclone poco ad ovest.

Settimana subentrante invernale

La settimana subentrante trascorrerà in netta prevalenza pervasa da correnti più instabili e spesso anche fredde. Seppur senza eccessi, almeno apparentemente, il maltempo interesserà comunque alcune zone della nostra Penisola, con temperature a tratti anche inferiori alla media di riferimento. L’inverno prova ad assumere il ruolo di protagonista sul Mediterraneo con Anticiclone debole fino ad almeno il prossimo Weekend. Tuttavia, trattandosi di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

