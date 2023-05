Meteo Roma – Nuovo peggioramento con piogge insistenti, maltempo anche per inizio settimana; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

L’Italia è interessata da una vasta lacuna barica, responsabile di condizioni meteo instabili. Un nuovo peggioramento è in atto sulle regioni centrali, per il passaggio di un sistema nuvoloso collegato ad una ciclogenesi in risalita dal nord Africa. Ad inizio settimana atteso un nuovo intenso peggioramento per il possibile arrivo di una profonda bassa pressione con forti piogge al centro-sud Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma sabato 13 maggio

Giornata uggiosa quella odierna sul Lazio, per il transito di una perturbazione mediterranea. Al mattino cieli coperti su tutta la regione con associate deboli piogge anche su Roma. Nel corso del pomeriggio situazione meteo invariata con precipitazioni diffuse che diverranno via via più intense, fino a raggiungere la moderata intensità dalla sera. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature in calo, specie nei valori diurni, e comprese tra i valori minimi di +12/+13°C ed i +16/+17°C del pomeriggio.

Domenica tra nubi e schiarite su Roma, residua instabilità sui settori interni del Lazio

Giornata di domenica che farà registrare un momentaneo miglioramento del tempo sul Lazio. Al mattino si osserveranno ancora molte nubi con residui fenomeni sui settori interni; alternanza di schiarite ad addensamenti su Roma. Nel corso del pomeriggio locale instabilità prenderà forma sui settori interni, mentre su Roma e settori costieri la giornata proseguirà asciutta con cieli parzialmente nuvolosi o al più variabili. Temperature in lieve ripresa nei valori diurni e comprese tra i +14°C ed i +19/+20°C. Prossima settimana dinamica con frequenti passaggi perturbati, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Lunedì nuovo peggioramento su Roma

Lacuna barica persistente sul Mediterraneo centrale, piloterà una nuova intensa perturbazione sul Lazio ad inizio settimana. Una profonda ciclogenesi in risalita dal nord Africa, piloterà un’intensa perturbazione anche su Roma nella giornata di lunedì. Al mattino si osserverà tempo asciutto, ma con cieli tendenti al nuvoloso. Piogge in arrivo dal pomeriggio sul basso Lazio e sulla capitale con fenomeni attesi intensi nel corso delle ore serali. Tempo incerto almeno fino a metà settimana. Rimanete aggiornati!

Meteo su Roma in peggioramento con piogge nella giornata odierna, domenica con momentanea pausa; lunedì nuovo intenso maltempo dalla sera con piogge abbondanti.