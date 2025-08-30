Meteo Roma – Oggi residui disturbi sul Lazio, domenica bel tempo sulla capitale

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Saccatura oceanica in transito sul Mediterraneo centrale determina tempo incerto ed un calo termico sull’Italia. Domenica con tempo stabile su tutto il Paese, poi possibile nuovo passaggio perturbato. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, sabato 30 agosto

Giornata di sabato 30 agosto che vedrà nel corso del mattino nubi sparse alternate a schiarite sul Lazio con locali acquazzoni anche sulla capitale. Situazione meteorologica che durante le ore pomeridiane vedrà stabilità con ampie schiarite lungo le coste e settori di pianura, acquazzoni e temporali potranno invece interessare i settori interni. Deciso miglioramento serale. Tempo asciutto su Roma dal pomeriggio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in calo su Roma e comprese tra i +20/+21°C della notte ed i +25/+26°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di domenica 31 agosto che vedrà condizioni meteo stabili sul Lazio. Attesa una mattinata con sole prevalente su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio bel tempo lungo le coste e sulla capitale con tanto sole; stabile anche sul resto del Lazio, salvo qualche addensamento sui settori interni. Temperature in aumento nei valori minimi su Roma e comprese tra i +19/+21°C della notte ed i +28/+30°C del pomeriggio.

Prossima settimana al via stabile, poi possibile nuovo passaggio perturbato

Prossima settimana al via con meteo stabile e sole prevalente sul Lazio, grazie ad un momentaneo aumento del campo barico. Martedì possibile nuovo passaggio instabile con rischio pioggia sulla capitale, poi possibile una fase più stabile per una maggiore invadenza dell’anticiclone. Temperature in aumento nei valori massimi, ma senza eccessi.

Meteo su Roma in miglioramento seppur con nubi di passaggio. Prossima settimana al via stabile, poi nuovo peggioramento.