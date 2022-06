METEO ROMA – Residui disturbi nel Lazio, ma da domani torna il BEL TEMPO con CALDO in aumento

Condizioni meteo nel Lazio

Buon weekend a tutti gli affezionati lettori della capitale! Anticiclone in nuovo rinforzo sul Mediterraneo meridionale, stabilizzerà nei prossimi giorni il tempo sull’Italia con una nuova ondata di caldo intenso. Residui disturbi potranno transitare nella giornata odierna sulle regioni centrali, attraversate da un modesto sistema nuvoloso, ma da domani è atteso il bel tempo per un fine giugno rovente con caldo africano in nuovo arrivo sull’Italia. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma: sabato con molte nubi sulla capitale

Nonostante il campo barico tenda verso un nuovo rinforzo, l’ultimo weekend del mese di giugno è iniziato con molte nubi sul Lazio. Un debole sistema nuvoloso è infatti in transito in questa prima parte di giornata con cieli nuvolosi anche su Roma. Qualche goccia di pioggia sporadica non è esclusa nel corso del mattino, ma senza accumuli significativi. Tendenza al miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori costieri con schiarite via via più ampie ed in estensione entro sera a tutta la regione. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Roma! Temperature sulla capitale che non faranno registrare variazione nei valori minimi, attesi attorno ai +23°C, mentre un lieve calo è previsto in quelli massimi con valori attorno ai +30/+31°C.

Domenica con tanto sole e caldo in nuovo aumento

Anticiclone subtropicale in nuovo rinforzo sul Mediterraneo centro-meridionale determinerà un deciso miglioramento sul centro Italia con tempo asciutto e caldo estivo su Roma. La giornata di domenica, infatti, trascorrerà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma con tempo asciutto. Temperature in aumento e comprese tra un valore minimo di +22/+23°C ed uno massimo di +35/+36°C, ovvero valori al di sopra della norma fino a 5-6°C. Ventilazione a prevalente regime di brezza.

CONTINUA A LEGGERE





Giugno termina con caldo intenso e siccità in aggravamento

Il mese di giugno potrebbe concludersi con l’alta pressione sul Lazio. Secondo gli ultimi aggiornamenti del modelli matematici la prossima settimana sarà caratterizzata da tempo asciutto e caldo estivo su Roma. Assenza di piogge quindi anche nei prossimi giorni, quando gli impulsi instabili transiteranno prevalentemente sul nord Italia. Caldo intenso atteso anche sul Lazio, specie nella prima parte della settimana quando nella Valle del Tevere si potranno toccare i +40°C. Situazione della siccità quindi in ulteriore aggravamento nei prossimi giorni sul Lazio, dove non sono attese precipitazioni ed il caldo diverrà ancora più intenso.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo stabile sul Lazio e sulla capitale con nuova ripresa delle temperature nel corso della prossima settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!