Meteo Roma – Sole prevalente sulla capitale, ma con clima invernale; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dall’allontanamento della bassa pressione giunta sabato, con meteo in deciso miglioramento. Insistono fredde correnti settentrionali con clima invernale sino ad inizio settimana, poi atteso un aumento termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi
Pressione in nuovo aumento sull’Italia. Giornata di domenica al via con una mattinata stabile su tutto il Lazio. Cieli attesi sereni anche durante le ore pomeridiane e serali, salvo innocui addensamenti sul basso Lazio. Cieli stellati nottetempo. Ventilazione settentrionale. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in calo su Roma e comprese tra i +0/+2°C di minima ed i +10/+11°C di massima.
Meteo Roma lunedì 12 gennaio
La settimana esordirà con una mattinata stabile su tutto il Lazio. Cieli attesi sereni o al più velati durante le ore pomeridiane e serali. Nubi in aumento nottetempo, ma con tempo asciutto. Temperature in ulteriore lieve calo su Roma e comprese tra i -1/+0°C di minima, ma con valori inferiori nelle aree periferiche, ed i +9/+10°C di massima.
Prossima settimana mediamente stabile, poi torna qualche pioggia nel weekend
Meteo che si manterrà stabile anche nel prosieguo della prossima settimana seppur con nubi che torneranno gradualmente più compatte per un cambio di circolazione. Possibile peggioramento nel weekend, ma da confermare. Temperature che da martedì torneranno ad aumentare, anche in modo sensibile nei valori minimi.
Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano
Meteo su Roma stabile, ma con freddo sino ad inizio settimana. A seguire tornano le nubi con temperature in ripresa. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.