Meteo – Piogge e possibili temporali e nubifragi in arrivo in Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile: ecco dove

Serata di maltempo per parte del nostro Paese

Un quadro perturbato avvolge una parte del nostro Paese, quella più occidentale come mostrano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, con piogge e rovesci intermittenti e nevicate sulle Alpi piemontesi che si attestano a partire dai 1.100/1.300 metri. Tale situazione si reitererà per tutta la serata corrente, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in intensificazione per domani, con freddo in ingresso

La circolazione depressionaria presente sul bacino del Mediterraneo richiamerà a sé correnti più fredde di stampo artico nella giornata di domani domenica 18 gennaio, che andranno ad alimentare il maltempo sull’Italia. Tale dinamica favorirà un inasprimento delle piogge e, a quel punto, anche dei possibili temporali che investiranno principalmente le aree joniche di Sicilia e Calabria (qui con possibili nubifragi), quelle tirreniche della Sardegna e le regioni nordoccidentali. Atteso un sensibile abbassamento delle temperature in tutto il nord entro la serata, con neve che scenderà fin sui 600/800 metri su tutto il settore alpino, rimanendo a quote ben più elevate più a sud: sull’Etna, infatti, fiocchi non scenderanno al di sotto dei 1.800/1.900 metri.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria ionica centro-meridionale, Sicilia nord-orientale e Sardegna orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte occidentale e meridionale, Appennino emiliano-romagnolo, settori costieri di Marche ed Abruzzo settentrionale, Campania meridionale, Basilicata, restanti zone di Calabria, Sicilia e Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli, fino a puntualmente moderati sul Piemonte sud-occidentale, Basilicata ionica, Calabria settentrionale e tirrenica centrale, Sicilia meridionale e Sardegna meridionale e nord-orientale. Nevicate: quota neve in calo fino a 700-800 m su Piemonte con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza grandi variazioni. Venti: da forti a burrasca: settentrionali sulla Liguria; forti sud-orientali su Sardegna, Sicilia e Calabria, con rinforzi di burrasca dal pomeriggio sui settori ionici. Localmente forti orientali su Golfo di Trieste, Emilia-Romagna, Toscana e Campania. Mari: tendenti a molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali, agitato il Mar Ligure occidentale e lo Ionio meridionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 18 gennaio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

