METEO ROMA – Spazio all’INSTABILITA’ nella prima parte della SETTIMANA, torna il CALDO, le PREVISIONI

Meteo domani – Domani 20 luglio le condizioni meteo risulteranno nettamente migliori sulla città di Roma: al mattino i cieli splenderanno con tempo del tutto soleggiato. Al pomeriggio la cumulogenesi potrà apportare a piogge e temporali specie sul Reatino e sulle zone del basso Lazio, su Roma invece il tempo sarà ancora stabile. In serata netto miglioramento con cieli del tutto sereni su tutto il territorio regionale. Trend termico ancora simile sulla Capitale, ove le temperature risulteranno comprese tra 21°C e 32-34°C. I venti seguiranno ancora il regime di brezza. Vediamo infine la tendenza meteo per il resto della settimana !

Meteo – Giornata odierna ancora caratterizzata da instabilità: al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche timido rovescio in formazione sulle zone Appenniniche nella seconda parte della mattinata. Al pomeriggio, piogge e temporali su gran parte della regione, con possibili confinamenti fin sulle coste sul basso Lazio e localmente sul Viterbese. In serata prevalenza di cieli poco nuvolosi su Roma, mentre tra il Pontino e la Ciociaria saranno ancora possibili qualche piovasco. Migliora gradualmente nelle ore notturne. Temperature comprese tra 23°C e 32-34°C (specie sulle aree più interne). Ventilazione debole con regime di brezza. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Buongiorno e buon inizio di settimana cari amici di Roma e del Lazio del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo stamattina in prevalenza stabili, grazie ad una timida rimonta dell’anticiclone che nel corso della settimana tornerà a farci compagnia. L’estate dunque dopo essersi presa una breve pausa, con temperature gradevoli e temporali diffusi, tornerà a dominare sul territorio italiano e su Roma. Scopriamo dunque insieme le previsioni meteo per oggi e domani , dando uno sguardo alla tendenza settimanale!

Tendenza meteo per i prossimi giorni

Come già anticipato nel primo paragrafo, il tempo sulla capitale tornerà ad essere pienamente stabile grazie ad una rimonta anticiclonica che probabilmente ci farà compagnia per il resto della settimana. In questo frangente le temperature torneranno al di sopra delle medie del periodo, arrivando a toccare i 34-36°C, specie sulle aree più orientali del comune di Roma e a ridosso della valle del Tevere. Possibile maltempo verso il weekend che dovrebbe lambire soltanto le regioni settentrionali della penisola, mentre sulle regioni centrali potremmo avere un aumento della nuvolosità. Vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo per saperne di più!