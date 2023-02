Meteo Roma – Tanto sole e alta pressione in arrivo, con temperature fino a +17°C

Situazione meteo a Roma

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Nuvolosità compatta su gran parte delle regioni del centro-sud a causa della presenza di un vortice di bassa pressione posizionato a meridione della Sicilia. Questo porterà acquazzoni e temporali su quest’ultima, mentre su Roma avremo nubi medio-alte in transito. Di seguito, vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo – Queste le previsioni meteo per Roma oggi 9 Febbraio: al mattino avremo tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori più meridionali della regione. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati sul Lazio centro-settentrionale, nuvolosità irregolare in transito sul Lazio centro-meridionale ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite in arrivo su tutti i settori. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature invernali, senza particolari variazioni, comprese tra 1°C e 12°C.

Meteo Roma domani

Meteo domani – Nella giornata di domani, risentiremo della spinta dell’alta pressione con temperature in rialzo: le condizioni meteo risulteranno pienamente stabili con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Anche nel corso delle ore serali il tempo risulterà asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. Di seguito la tendenza meteo per il fine settimana. Le temperature come anticipato, subiranno un rialzo nei valori massimi e saranno comprese tra 2°C e 14°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per il fine settimana

Nel corso degli ultimi giorni della settimana l’alta pressione tenderà a rafforzarsi sull’Europa centro occidentale, portando un generale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Weekend quindi stabile e per lo più soleggiato su Roma e sul Lazio con temperature che tenderanno ad aumentare specie nei valori massimi ma con minime ancora piuttosto basse specie su pianure e vallate interne, dove saranno ancora possibili delle gelate diffuse. Maggiore aumento termico nel corso della prima parte della prossima settimana.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile, con temperature attese in rialzo tra il weekend e la prima parte della prossima settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!