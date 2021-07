METEO ROMA – Tanto SOLE e CALDO in aumento fino a sabato. Da domenica nuvolosità in arrivo. Le PREVISIONI

Tempo soleggiato sull’Italia

Buongiorno e buon giovedì cari amici di Roma e del Lazio del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica mostra un vasto campo di alta pressione che dall’Africa nord-occidentale si estende fino alle Isole Britanniche e dominando in buona parte anche il Mediterraneo centro-occidentale. Sull’Italia avremo condizioni meteo stabili e cieli soleggiati, salvo acquazzoni e temporali pomeridiani su Alpi e Appennini. Vediamo quindi in maggiore dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma, oggi

Meteo – Giornata di bel tempo su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto con cieli per lo più sereno o con al più qualche velatura. Nelle ore pomeridiane avremo un’aumento della nuvolosità nelle zone interne della regione con isolati acquazzoni o temporali e in locale sconfinamento sul Basso Lazio. Più stabile su Roma e sugli altri settori dove il tempo si manterrà asciutto e i cieli per lo più sereni. Nuvolosità in dissolvimento nelle ore serali con cieli completamente sereni su tutta la regione. Le temperature su Roma saranno comprese tra i 20°C e i 35°C o appena superiori nei quadranti est della Capitale. Nelle vallate interne e soprattutto nella Valle del Tevere si potranno raggiungere anche i 36-37°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo di Roma per domani

Meteo domani – Nella giornata di domani il campo barico tenderà ad aumentare e l’instabilità pomeridiana viene cosi ridotta ma non ancora soppressa del tutto. Al mattino avremo tempo stabile e soleggiato su tutto il Lazio. Nelle ore pomeridiane sviluppo di nuvolosità nelle zone interne con associati dei locali acquazzoni o temporali. Su Roma e sul resto del Lazio i cieli si manterranno sereni e il tempo asciutto. Migliora nuovamente in serata con cieli ovunque sereni. Le temperature saranno per lo più stazionarie. Vediamo ora la tendenza meteo per il weekend.

