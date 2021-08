METEO ROMA – Tempo ancora stabile, ma da domani aria FRESCA con PIOGGE e TEMPORALI. Le PREVISIONI

Meteo Italia, la situazione

Buongiorno e buon inizio settimana dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della capitale! Dopo un weekend stabile e influenzato dall’avvezione di aria calda le condizioni meteo sono già iniziate a cambiare sull’Italia. La goccia fredda che si trovava sulle Isole Britanniche ha raggiunto l’Europa centrale e sta portando i primi temporali sul Nord Italia. Nella giornata odierna continueremo ad avere piogge e temporali al Nord, specie il Nord-Est e alto versante Adriatico con fenomeni molto intensi su Romagna e Marche. Stabile ancora al Centro-Sud grazie alla presenza dell’alta pressione, ma le condizioni meteo tenderanno a cambiare anche su queste regioni. Vediamo dunque le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Condizioni meteo ancora stabili su Roma e sul Lazio. Al mattino tempo stabile e asciutto su tutto il Lazio con cieli irregolarmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali per la presenza di nuvolosità bassa, sereno o poco nuvoloso sul resto della regione. Nel corso delle ore pomeridiane ancora della nuvolosità bassa sull’Alto Lazio, sereno o al più poco nuvoloso sul resto della regione. In serata ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi poi dalla nottata l’arrivo di aria più fresca porterà della nuvolosità su tutta la regione rendendo i cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Le temperature risulteranno stabili o in lieve diminuzione e su Roma saranno comprese tra i 21°C e i 32°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo Roma – Come appena detto, a partire dalla nottata odierna l’aria più fresca arriverà anche sul Lazio portando una attenuazione dl caldo e anche maggiore instabilità. Al mattino avremo tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi specie sul Lazio settentrionale, maggiori spazi di sereno sul Basso Lazio. Nel corso del pomeriggio nuvolosità variabile su tutta la regione con possibili isolati acquazzoni o temporali nelle zone interne. In serata ancora tempo instabile con nubi sparse alternate a schiarite e possibili piogge isolate specie sull’Alto Lazio. Temperature in diminuzione che su Roma saranno comprese tra i 20°C e i 31°C. Vediamo ora la tendenza meteo per i giorni a seguire.

