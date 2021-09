METEO ROMA – Tempo ancora stabile, ma PIOGGE e TEMPORALI sono in arrivo entro il WEEKEND. Le PREVISIONI

Condizioni meteo sull’Italia

Buongiorno e buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica mostra un anticiclone con valori massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa posizionato a ridosso delle Isole Britanniche, mentre un promontorio di alta pressione si trova esteso sul Mediterraneo. Questo porta stabilità sulla Penisola Italiana, ma una goccia fredda di origine atlantica si trova sulla Penisola Iberica ed inizierà a portare qualche disturbo. Vediamo dunque le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – La giornata odierna risulterà piuttosto stabile su Roma e sul Lazio. Al mattino le condizioni meteo risulteranno stabili e asciutte con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio avremo sviluppo di nuvolosità convettiva nelle zone interne e della nuvolosità medio-alta in transito su tutta la regione che renderà i cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Il tempo rimarrà per lo più asciutto su Roma e sul Lazio, salvo delle possibili precipitazioni isolate nelle zone più interne. In serata la nuvolosità in transito da ovest si farà più compatta ed avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione ma con tempo che si manterrà asciutto salvo piogge isolate di debole intensità. Temperature pe lo più stazionarie e su Roma saranno comprese tra i 17°C e i 31°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo Roma – Nella giornata di domani i flussi atlantici arrivano più decisi ed iniziano a portare un peggioramento delle condizioni meteo. Al mattino avremo tempo asciutto su tutto il Lazio con cieli irregolarmente nuvolosi. Nel corso delle ore pomeridiane avremo ancora molta nuvolosità in transito con possibili piogge isolate sul Lazio settentrionale e sui rilievi interni, mentre sarà ancora asciutto sul resto della regione. In serata cieli nuvolosi sul Lazio con le piogge che inizieranno ad interessare la fascia costiera. Le temperature saranno stabili o in lieve aumento e su Roma saranno comprese tra i 17°C e i 31°C. Vediamo ora la tendenza meteo per i prossimi giorni.

CONTINUA A LEGGERE