Meteo – Maltempo in azione in Italia, con piogge e nevicate in arrivo anche nelle prossime ore: i dettagli

Maltempo in azione su parte del Paese

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono ancora mediamente perturbate, con maltempo che anzi è andato estendendosi su buona parte dei settori centrali, con fenomeni battenti e localmente anche intensi. Scarsa o assente l’attività elettrica, con temperature che, in questo contesto, hanno comunque subito mediamente una lieve diminuzione che, come vedremo nel prossimo paragrafo, ha contribuito all’abbassamento della quota neve.

Neve fino in collina sull’Appennino Tosco-Emiliano, un po’ più alta altrove

I rovesci hanno quest’oggi raggiunto l’Appennino Tosco-Emiliano, alimentati da un flusso di correnti più fredde di natura artico marittima che ha fatto sì che la neve scendesse fino a quote collinari e, più precisamente, fin sui 500/600 metri. Leggermente più alta è la quota sul resto della dorsale appenninica centrale fino a raggiungere i 1.000/1.300 metri in Abruzzo.

Prossime ore con maltempo ancora insistente

Un flusso di correnti più fredde e instabili di origine artico marittima continuerà ad alimentare i rovesci sul nostro Paese che si centreranno sempre sui settori centrali. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le temperature si confermeranno in abbassamento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con quote neve confermate oppure in leggero aumento in particolare in Abruzzo.

Più stabile e asciutto altrove

Mentre il maltempo continuerà pertanto ad attivarsi sui settori centrali, le condizioni meteo sul resto della nostra Penisola e, pertanto, sulle regioni settentrionali e su quelle meridionali, si manterranno migliori, nonostante in alcuni settori sia comunque evidente un aumento nuvoloso, in particolare al nordovest. I cieli rimangono invece nuvolosi al sud e sereni o da poco a parzialmente nuvolosi al nordest, con clima comunque tipicamente invernale.

