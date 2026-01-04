Meteo domani 5 gennaio: tempo instabile in Italia con piogge e quota neve in calo

Situazione sinottica europea Situazione sinottica caratterizzata da un anticiclone defilato in pieno Oceano Atlantico, mentre una vasta saccatura è distesa dalla Scandinavia sino alla Penisola Iberica, pilotando umide correnti sud-occidentali verso il Mediterraneo centro-occidentale. In tal modo sull’Italia transitano nuovi impulsi instabili con maltempo e quota neve in calo.

Previsioni meteo per domani, 5 gennaio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, ma con molte nubi di passaggio. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Tra la serata e la notte schiarite in arrivo tra Valle d’Aosta e Piemonte, deboli fenomeni sulla Romagna con neve sino a ridosso delle pianure pedemontane. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 5 gennaio

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge diffuse e neve in Appennino oltre i 1600-1800 metri, sino ai 600 metri nelle Marche settentrionale. Al pomeriggio poche variazioni, salvo un momentaneo miglioramento tra Toscana, Umbria ed alto Lazio. Nel corso della notte nuovi deboli fenomeni, nevosi sull’alta Toscana e nord Marche sino a quote basso collinari. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari da poco mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 5 gennaio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino precipitazioni sparse su tutte le regioni, più frequenti ed abbondanti sulla Campania. Al pomeriggio fenomeni tra Campania, Molise, Puglia e Sardegna, asciutto sulle altre regioni. Tra la serata e la notte precipitazioni in graduale attenuazione, salvo su Sardegna e Campania. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.