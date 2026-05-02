Meteo – Torna il sole in Italia, ma è in agguato una nuova fase dinamica. Ecco perché

Residua instabilità al Sud, migliora altrove

Il rinforzo dell’anticiclone afro-azzorriano favorisce un deciso miglioramento delle condizioni meteo su gran parte dell’Italia. Fanno eccezione alcune aree tra Sicilia e Calabria, dove persistono ancora rovesci e temporali localmente intensi.

Nel corso della serata il tempo tenderà a stabilizzarsi ovunque, con condizioni asciutte e cieli più sereni, accompagnate da un primo aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti.

Weekend stabile e mite, con qualche disturbo al Nord-Ovest

L’affermazione dell’alta pressione sul Mediterraneo darà il via a una fase di tempo stabile e soleggiato per tutto il weekend su gran parte del territorio nazionale.

Solo l’estremo Nord-Ovest potrà risentire dell’influenza di correnti più umide e instabili legate a una saccatura in avvicinamento da ovest, con la possibilità di rovesci e temporali soprattutto nel pomeriggio di domenica 3 maggio.

Le temperature tenderanno a salire gradualmente, portandosi su valori generalmente superiori alla media stagionale.

Nuovo peggioramento a inizio settimana

L’inizio della prossima settimana sarà segnato dal passaggio di una perturbazione atlantica, che porterà un peggioramento soprattutto al Centro-Nord, con piogge, temporali e possibili fenomeni intensi, specie sui settori occidentali.

Non si esclude un coinvolgimento anche del Sud entro la giornata di martedì 5 maggio.

Le temperature subiranno un calo generale, più evidente nelle aree interessate dal maltempo.

Successivamente è atteso un nuovo rinforzo dell’alta pressione, con ritorno a condizioni più stabili e temperature in aumento, soprattutto da metà settimana.

Prima metà di maggio tra fasi stabili e nuovi disturbi

La prima parte di maggio potrebbe essere caratterizzata da un andamento dinamico e variabile, con alternanza tra periodi di stabilità e nuove fasi di maltempo.

Questo comporterà anche oscillazioni delle temperature, con momenti più miti alternati a brevi rinfrescate.

Si tratta comunque di una tendenza ancora incerta, soggetta a possibili aggiornamenti nei prossimi giorni.

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