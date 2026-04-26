Meteo Roma – Tempo stabile con tanto sole e temperature primaverili; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo d’alta pressione responsabile di condizioni meteo stabili e con temperature primaverili. Prossima settimana che vedrà un nuovo calo della pressione con ritorno di qualche disturbo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio con cieli sereni sulla città di Roma. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità sulla capitale, salvo innocui addensamenti sui settori appenninici. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +9/+11°C di minima ed i +23/+24°C di massima.

Meteo Roma domani

Giornata di lunedì 27 aprile caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio, seppur con qualche addensamento di tipo medio-basso lungo le coste e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità sulla capitale e sole prevalente. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +9/+11°C di minima ed i +23/+24°C di massima.

Alta pressione cede ad inizio settimana, torna qualche disturbo sull’Appennino

Prossima settimana atteso un nuovo graduale calo della pressione con ritorno di qualche disturbo. Attesa una prima parte di settimana nel complesso stabile e con tanto sole ancora lungo le coste e pianure del Lazio con temperature decisamente primaverili. Qualche disturbo a ciclo diurno tornerà ad interessare i settori appenninici.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con temperature primaverili almeno sino a metà della prossima settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!