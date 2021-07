METEO ROMA – Tempo STABILE e CALDO nel weekend, ma con qualche nube di passaggio; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della capitale! L’ultimo fine settimana del mese di luglio vedrà l’Italia letteralmente divisa in due. Mentre al centro-sud e sulle due Isole Maggiori un promontorio anticiclonico garantirà bel tempo e temperature al di sopra delle medie mensili, al nord torneranno a scorrere le umide correnti oceaniche, responsabili del ritorno di acquazzoni e temporali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per Roma.

Meteo Roma: weekend con tempo stabile

Meteo Roma – Il weekend è iniziato con tempo stabile e soleggiato su tutto il Lazio, grazie al sopraggiungere di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Il bel tempo insisterà anche nella seconda parte del giorno su gran parte della regione, salvo innocue velature in aumento a partire dai settori occidentali nel corso della serata. Il fine settimana proseguirà stabile anche durante la giornata di domenica, quando tuttavia si registrerà un aumento della nuvolosità. L’asse del promontorio tenderà a spostarsi ad est del Lazio, favorendo l’intrusione in quota di masse d’aria più umide. Alternanza di velature, a tratti compatte, a schiarite anche su Roma. Ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Fine luglio tra anticiclone e qualche insidia

Meteo Roma – Durante la prima parte della prossima settimana si registrerà un aumento della nuvolosità più decisa anche sul Lazio, per il transito sul nord Italia di una blanda ansa ciclonica. Nubi alternate a schiarite tra lunedì e martedì anche su Roma, quando non è esclusa la caduta di qualche goccia di pioggia, seppur senza accumuli significativi. A seguire l’anticiclone proverà a riportare condizioni meteo più soleggiate sul Mediterraneo centrale, per un fine di luglio decisamente estivo anche su Roma.

