Meteo Roma – Tempo stabile e cieli soleggiati sul Lazio, salvo qualche disturbo verso metà settimana

Meteo Roma, la situazione

Buongiorno e buon inizio settimana a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede un promontorio anticiclonico esteso dal Mediterraneo centro-occidentale verso l’Europa orientale, dove troviamo valori di pressione al suolo fino a 1040 hPa. Questo porta tempo stabile in Italia con sole prevalente da Nord a Sud, ma con nebbie e nubi basse nelle pianure e vallate interne, specie in Pianura Padana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Al mattino tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni o con qualche velatura in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature in calo nei valori minimi attesi attorno ai +7°C, mentre quelli massimi senza significative variazioni e comprese tra i +14/+15°C.

Previsioni meteo Roma domani

Anche la giornata di domani scorrerà all’insegna della stabilità atmosferica. Al mattino avremo tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi per il transito di qualche velatura. Al pomeriggio non avremo variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati su gran parte del Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ed addensamenti da nuvolosità bassa sul Lazio settentrionale. Di seguito la tendenza meteo della settimana. Temperature in lieve calo nei valori minimi e comprese su Roma tra 5°C e 14°C.

Nubi in aumento a metà settimana, poi torna l’anticiclone per Natale

Anticiclone in momentanea flessione tra mercoledì e giovedì sull’Italia favorirà un aumento della nuvolosità anche sul Lazio; non si esclude qualche goccia di pioggia su Roma nella prima parte della giornata di giovedì, ma in rapido miglioramento. A seguire l’anticiclone dovrebbe nuovamente riprendere possesso dell’Italia, favorendo condizioni meteo stabile durante le festività natalizie.

Meteo stabile su Roma con sole prevalente tra oggi e domani; rapido passaggio instabile tra mercoledì e giovedì, poi torna l'alta pressione per le festività natalizie.