METEO ROMA -Tempo stabile e SOLEGGIATO con CLIMA gradevole. Possibile peggioramento nel WEEKEND. Le PREVISIONI

Meteo Italia, la situazione

Buongiorno e buon inizio settimana dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della capitale! Circolazione depressionaria con goccia di aria fredda in quota ancora attiva sull’Europa centrale permette ancora l’arrivo di correnti fresche da nord-est sulla Penisola Italiana, mantenendo il clima senza caldo eccessivo. Le condizioni meteo sull’Italia sono piuttosto stabili, con instabilità solo sulle regioni settentrionali, le quali sono maggiormente interessate dalla circolazione depressionaria. Sono infatti attese piogge sulla Liguria e nel pomeriggio anche su Friuli, arco alpino e Appennino settentrionale con locale sconfinamento verso le pianure. Ma vediamo ora in maggiore dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Giornata odierna caratterizzata da condizioni meteo stabili su Roma e sul Lazio. Al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutta la regione. Nel corso delle ore pomeridiane non sono previste variazioni di rilievo, con nubi in formazione nelle zone interne a causa dell’attività convettiva ma senza precipitazioni associate. In serata ampie schiarite in arrivo con prevalenza di cieli sereni su tutta la regione. Temperature per lo più stazionarie e su Roma saranno comprese tra i 15°C e i 30°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo Roma – La giornata di domani risulterà leggermente più instabile su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata nuvolosità in aumento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e con piogge isolate nelle zone più interne. Migliora nuovamente in serata con cessazione dei fenomeni ed ampie schiarite in arrivo. Le temperature si manterranno per lo più stazionarie e su Roma saranno comprese tra i 16°C e i 30°C. Vediamo ora la tendenza meteo per i prossimi giorni.

