Meteo Roma – Tempo stabile, ma sono in arrivo fredde correnti artiche; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione distesa dal vicino Atlantico alla Scandinavia, influenza le condizioni meteo anche sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale con tempo mediamente stabile sull’Italia. Tuttavia, correnti fredde artiche sono in discesa verso i Balcani e faranno il loro ingresso sull’Italia entro la fine del giorno, dando il via ad una fase invernale. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Oggi bel tempo sul Lazio, ma arrivano fredde correnti artiche

Meteo Roma – Giornata stabile quella odierna sul Lazio. Alta pressione presente sull’Italia, con valori barici sul Lazio fino a 1021 hPa, determinerà una avvio di giornata soleggiata su tutto il Lazio. Tempo stabile e soleggiato su Roma anche nella seconda parte di giornata con cieli stellati nottetempo, fatta eccezione per addensamenti sull’Appennino. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature in nuovo calo dalla sera e comprese tra i +3/+4°C del mattino ed i +15/+16°C del primo pomeriggio. Ventilazione di Grecale in rinforzo dal pomeriggio, con raffiche fino a 50 km/h sulla capitale.

Domenica stabile, ma dal sapore invernale

Al via un periodo invernale sul Lazio. Correnti molto fredde di natura artica raggiungeranno il Lazio, determinando una domenica piuttosto fredda su tutta la regione. La giornata risulterà tuttavia stabile e con ampie schiarite, salvo addensamenti a ridosso dell’Appennino. Bel tempo atteso anche su Roma per l’intero arco di giornata, ma con freddo in aumento. Venti moderati a tratti tesi, specie tra viterbese e reatino, da Nord-Est. Temperature in calo e comprese tra i +2°C ed i +10/+11°C.

Prossima settimana stabile, ma con temperature al di sotto delle medie del periodo

L’Italia vivrà un periodo invernale che interesserà gran parte della prossima settimana. Correnti artiche marittime prima e continentali a seguire, raggiungeranno il Lazio portando un crollo delle temperature. Il Lazio, tuttavia, rimarrà sottovento al flusso nord-orientale, con tempo che risulterà piuttosto stabile. Prossimi giorni con ampie schiarite su Roma, salvo qualche nube di passaggio per la giornata di lunedì 6 febbraio. Temperature minime attese attorno ai +1/+2°C, ma con valori inferiori nelle aree periferiche, mentre le massime si porteranno attorno ai +8/+10°C, quindi inferiori alle medie del periodo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile, ma con fredde correnti artiche in arrivo nelle prossime ore. Temperature attese in deciso calo, riportandosi al di sotto delle medie del periodo.