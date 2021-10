METEO ROMA – Tempo STABILE per l’arrivo dell’ANTICICLONE, ma con qualche nube sul Lazio ; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Meteo Roma – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della capitale! La fredda circolazione settentrionale tende ad attenuarsi sul Lazio, in seguito al riassorbimento della depressione sui Balcani. Il tempo si presenterà stabile nel weekend, salvo il passaggio di locali addensamenti, ma con freddo di notte. A seguire arriva l’anticiclone su tutta l’Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per Roma.

Meteo weekend stabile su Roma

Meteo Roma – La circolazione fredda settentrionale è in via di esaurimento sull’Italia, con la ventilazione attesa in decisa attenuazione. Il weekend trascorrerà stabile su tutto il Lazio, in seguito ad un deciso aumento del campo barico ed al transito di correnti mediamente asciutte. Qualche nube di passaggio potrà osservarsi nella seconda parte della giornata odierna, in un contesto asciutto. Su Roma il sole sarà quindi prevalente, sia oggi che domani, salvo innocue velature di passaggio tra il pomeriggio e le ore serali di sabato 16 ottobre. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Prossima settimana in compagnia dell’anticiclone

Meteo Roma – La prossima settimana risulterà piuttosto asciutta sul Lazio, con temperature in graduale ripresa. La discesa di una saccatura nord atlantica a largo della penisola Iberica, favorirà l’espansione di un promontorio anticiclonico sull’Europa sudoccidentale. Campo barico atteso fino a 1025-2027 hPa, determinerà una prossima settimana all’insegna del bel tempo su tutto il Lazio. Assenza di piogge che potrebbe proseguire fino al 21-22 ottobre, poi si potrebbe registrare l’ingresso del flusso Atlantico, da confermare. Ottobrata romana quindi alle porte della capitale, con un periodo stabile e soleggiato nei prossimi giorni.

