Meteo – Inverno al capolinea, nessuna ondata di freddo all’orizzonte per il prosieguo di Marzo: la tendenza

Passaggi instabili in transito su parte del Paese
Passaggi instabili sono tornati a caratterizzare una parte del nostro Paese, con piogge e rovesci sparsi sulle regioni nordoccidentali, come mostrano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. Fiocchi scendono sul relativo settore alpino a quote non inferiori ai 1.400/1.700 metri, con temperature che non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve diminuzione al settentrione.
Settimana di relativo maltempo alle porte dell’Italia
La settimana subentrante risulterà spesso in prevalenza stabile e asciutta sulla nostra Penisola, ma a differenza di quella che sta per concludersi, alcune eccezioni di maltempo riguarderanno soprattutto le aree più occidentali dello stivale a causa dell’attivazione di una circolazione depressionaria sul bacino del Mediterraneo dovuta alla presenza di una saccatura sulla Penisola iberica. Talvolta i rovesci, solo eccezionalmente accompagnati da attività elettrica, potranno comunque sconfinare sul versante adriatico, specie centrale (come per domani sulle Marche).
Prossimo Weekend con peggioramento più evidente
Il prossimo Weekend vedrà un peggioramento ben più evidente sulla nostra Penisola a causa dell’ulteriore avvicinamento della suddetta saccatura depressionaria e del suo isolamento a goccia fredda nel cuore del Mediterraneo. Ciò innescherebbe piogge e possibili temporali localmente anche intensi soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, accompagnati peraltro da un calo delle temperature verosimilmente sensibile nelle aree coinvolte dall’instabilità.
Prosieguo di Marzo con assenza di ondate di freddo rilevanti
A differenza di quanto spesso avvenuto in anni recenti, in cui l’inizio della primavera è risultato spesso perturbato e freddo, quest’anno sembra fare eccezione: stando infatti a quanto mostrano le attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo, si denota l’assenza anche a lungo termine di ondate di freddo rilevanti, in favore di una transizione graduale (ma nemmeno tanto) verso la stagione primaverile. Tuttavia, trattandosi questa di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.
