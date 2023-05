Meteo Roma – Torna il maltempo sulla Capitale con piogge e acquazzoni soprattutto nel weekend e clima fresco

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano. Una vasta circolazione depressionaria con aria fredda in quota è presente sul Mediterraneo occidentale e va a richiamare correnti umide verso l’Italia. Nel corso del weekend avremo poi la risalita di un vortice depressionario dal nord Africa. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per Roma di oggi 19 Maggio: al mattino avremo molta nuvolosità in transito su tutta la regione con associate piogge da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio. Tempo più asciutto il pomeriggio con nuvolosità irregolare in transito, ma non si escludono comunque delle piogge isolate, specie nelle zone interne. Tempo in peggioramento in serata con piogge sparse in arrivo, anche a carattere temporalesco sui settori costieri e sub-costieri del Lazio centro-settentrionale. Precipitazioni anche nella notte, più intense su Viterbese e basso Lazio, più sporadiche sul Romano. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature senza grosse variazioni, comprese su Roma tra 15°C e 22°C.

Previsioni meteo Roma per domani sabato 20 maggio

Meteo domani – Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutti i settori con piogge da isolate a sparse e più probabili nelle zone interne del Lazio, localmente anche a carattere di rovescio specie in Appennino. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutta la regione, localmente anche a carattere temporalesco soprattutto sull’Appennino ciociaro. In serata condizioni meteo verso un miglioramento, ma con ancora delle possibili piogge residue specie sui settori costieri e sui settori meridionali del Lazio. Più asciutto nella notte. Di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire. Temperature stabili , comprese su Roma tra 16°C e 20°C.

Tendenza a medio termine sul Lazio

Nella giornata di domenica avremo tempo stabile al mattino su tutto il Lazio con nuvolosità alternata a schiarite anche ampie. Al pomeriggio instabilità convettiva nelle zone interne della regione con acquazzoni e temporali e in movimento fin verso la costa sul Lazio settentrionale. Più asciutto sui restanti settori, ma non si escludono isolati rovesci anche nell’area dei Castelli Romani e sulla Capitale, specie sui settori orientali della città. Clima ancora piuttosto fresco, con temperature leggermente in media o leggermente sotto le medie del periodo. Alta pressione che prova a farsi strada nella prossima settimana, ma che risulterà comunque ancora sbilanciata in Atlantico. Sull’Italia avremo cosi tempo caratterizzato dall’instabilità pomeridiana, con acquazzoni e temporali al pomeriggio soprattutto nelle zone interne, ma in movimento anche verso pianure e coste. Temperature che proveranno lentamente ad aumentare, spengendosi su Roma anche fino ai 25°C/26°C.

