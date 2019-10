METEO ROMA – Ultimi giorni di relativa stabilità grazie all’OTTOBRATA, poi arriva a grandi falcate il MALTEMPO, ecco quando

Prosegue incontrastato il dominio anticiclonico di origine africana che da diversi giorni sta caratterizzando non solo la città di Roma, ma tutte le regioni centro-meridionali del Paese, con temperature inevitabilmente sopra la media del periodo anche di molti gradi. Sembra infatti tornata l’estate sulla Capitale dove, oltre ai cieli prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi, le temperature hanno raggiunto nella giornata odierna i +28/+29°C, dopo una minima registrata in mattinata di circa +15/+16°C dipendentemente dalle zone.

In contrapposizione con quanto accadeva sulle regioni nordoccidentali, su quelle centro-meridionali invece ha sempre insistito il bel tempo con il sole prevalente al massimo disturbato da qualche innocua velatura transitoria. Rimane dunque stabile anche nella giornata odierna, con temperature localmente fino a quasi 10°C sopra la media del periodo. Nella zona di Montelibretti, nel Lazio, si sono sfiorati oggi i +30°C. A Roma la colonnina di mercurio si è invece fermata oggi “solo” a +28/+29 gradi dipendentemente dalle zone. PER TUTTI I DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Quelle a cui stiamo andando incontro saranno le ultime ore di relativa stabilità per la Capitale, con i cieli che nella giornata di domani mercoledì 23 ottobre si presenteranno ancora prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi, prima dell’arrivo del maltempo. Soffermandoci prima su domani in particolare, quando, dal punto di vista termico, non ci sono variazioni significative da segnalare, con temperature che rimangono stabili con fisiologiche oscillazioni.

Arriva il maltempo giovedì

Come preannunciato nel corso del precedente paragrafo, nella giornata di giovedì 24 ottobre sulla città di Roma potrebbe avvenire un cambio circolatorio con l’arrivo del maltempo, a causa dell’avvicinamento di una goccia fredda in distacco in queste ore da un’ampia saccatura di origine nordatlantica responsabile delle pesanti piogge sui settori nordoccidentali di questi giorni. Questa goccia fredda dovrebbe a poco a poco spostarsi verso oriente interessando generalmente i settori tirrenici italiani, con un crollo verticale delle temperature (in relazione anche ai valori termici di partenza).