METEO ROMA – Fine settimana STABILE sulla capitale, ma non mancheranno i disturbi nel LAZIO; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Meteo Roma – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della capitale! Il minimo barico che ha preso forma al suolo nelle ultime ore, scivolerà sui bacini meridionali italiani, portando maltempo in particolare sulle regioni del sud Italia. Al centro-nord il tempo si presenterà più stabile, per via di una maggior invadenza di un promontorio anticiclonico, anche se non mancheranno dei disturbi a ciclo diurno. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per Roma.

Meteo Roma: residui disturbi pomeridiani sulle zone interne nel pomeriggio

Meteo Roma – Il weekend è iniziato all’insegna della stabilità su tutto il Lazio, grazie ad un campo altopressorio presente sul Mediterraneo centro-settentrionale. Innocui addensamenti cirriformi, guidati dagli estesi temporali presenti su Tirreno meridionale, velano il cielo sulla capitale. Nel corso del pomeriggio locali temporali ed acquazzoni prenderanno forma a ridosso dell’Appennino, spingendosi entro le prime ore serali all’Agro Romano, Ciociaria e localmente sin verso l’Agro Pontino. Sulla città di Roma la giornata proseguirà asciutta, seppur con innocui addensamenti; qualche locale fenomeno potrà lambire solo la periferia orientale della città tra il tardo pomeriggio e la prima serata. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Prossimi giorni dal sapore estivo

Meteo Roma – Il campo barico tornerà ad aumentare nel corso della prossima settimana sul Mediterraneo centrale, rinnovando tempo stabile sulla capitale. Il tempo, infatti, si manterrà soleggiato su Roma sia domani che durante la prima parte della prossima settimana, con cieli sereni o al più poco nuvolosi e con temperature dal sapore estivo. Qualche disturbo potrà giusto rinnovarsi a ridosso dell’Appennino, ma saranno fenomeni di breve durata e circoscritti alle ore pomeridiane. Un possibile peggioramento potrebbe raggiungere il Lazio tra giovedì e venerdì, ma ancora da confermare. Rimanete aggiornati!

