Meteo – Rovesci e nevicate in arrivo a quote anche relativamente basse nelle prossime ore in Italia: ecco dove

Afflusso di correnti più fredde di natura artica sull’Italia

Una parentesi perturbata si è aperta a partire dalla giornata di domenica 2 aprile sull’Italia, con correnti via via più fredde che hanno fatto ingresso tuttavia solo dall’inizio della settimana e pertanto da ieri, quando la ventilazione era piuttosto intensa soprattutto al centro-sud. Ciò sta determinando un clima decisamente più invernale che primaverile sullo stivale, con temperature che registrano valori spesso anche inferiori alla media del periodo.

Maltempo sparso soprattutto al centro-sud

Come se non bastasse, le condizioni meteo, benché in prevalenza stabili e asciutte, non risultano così affidabili. I cieli appaiono spesso nuvolosi sulle regioni centro-meridionali, mentre schiarite decisamente più ampie insistono solo al nord. E’ infatti il centro-sud che, anche quest’oggi, viene investito da maltempo sparso, con rovesci e nevicate a quote via via più basse, come vedremo nel presente editoriale.

Ancora maltempo nelle prossime ore

Continuerà a mancare la presenza di un campo di Alta pressione sul Mediterraneo centrale, il che favorisce ancora l’afflusso di correnti più instabili e più fredde di natura artica. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo infatti, anche le prossime ore saranno caratterizzate da un quadro meteorologico molto simile, con rovesci sparsi e a carattere nevoso anche a quote relativamente basse, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve fino a quote collinari sull’Appennino Lazio-Abruzzese. Rovesci anche in Sardegna e, isolati, in Calabria

Rovesci si registreranno in serata sull’Appennino Lazio-Abruzzese, dove la quota neve si attesterà su valori relativamente bassi e più precisamente tra i 500 e i 700 metri. Qualche pioggia avanzerà anche in direzione della Sardegna meridionale, con isolate precipitazioni plausibili anche in Calabria. Sul resto della nostra Penisola le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte, malgrado i cieli non sempre limpidissimi, soprattutto al centro-sud.

